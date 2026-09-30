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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയർന്നു; പവന് 1,09,680 രൂപ

ഇന്നലെ 1,09,120 രൂപയായിരുന്നു 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ നിരക്ക്

GOLD PRICE IN KERALA KERALA GOLD RATE TODAY ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില GOLD PRICE TODAY
Representational image (GOLD PRICE IN KERALA KERALA GOLD RATE TODAY ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില GOLD PRICE TODAY)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 10:17 AM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് 1,09,680 രൂപയിലെത്തി. ഈ വിലയിലാണ് വിപണിയിൽ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

വിവിധ കാരറ്റുകളുടെ നിരക്ക്
ഇന്നലെ 1,09,120 രൂപയായിരുന്നു 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ നിരക്ക്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം എട്ട് ഗ്രാമിന് 60 രൂപ വർധിച്ച് 90,120 രൂപയിലെത്തി. 89,640 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വില. ഇതേ സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 11,265 രൂപയായി. ഇന്നലെ 11,205 രൂപയ്‌ക്കാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 45 രൂപ വർധിച്ചതോടെ എട്ട് ഗ്രാമിന് 70,200 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് വിപണിയിൽ 8,775 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവന് 45,280 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 5,660 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.

വെള്ളി വിലയിലും വർധന
സ്വർണ വില ഉയർന്നതിനൊപ്പം വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളി ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് 245 രൂപയാണ്. 10 ഗ്രാമിന് 2,450 രൂപയും നൽകണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വെള്ളി നിരക്ക് യഥാക്രമം 240 രൂപയും 2,400 രൂപയുമായിരുന്നു.

വില നിർണയവും ആഗോള ഘടകങ്ങളും
ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ആണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിദിന സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശ നിരക്കുകളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.

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പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ഇസ്രയേൽ, പലസ്തീൻ, ഹിസ്ബുല്ല വിഷയങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ രാജ്യത്തെ ഇറക്കുമതി തീരുവ, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകത എന്നിവയും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന് വില വർധിക്കുന്നതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ഒഴുകാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആശങ്ക
വിവാഹ സീസൺ ഉൾപ്പെടെ വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ വ്യതിയാനം സാധാരണക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പവൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ജ്വല്ലറികളിലും ഡിസൈനുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ബോർഡ് വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക നൽകേണ്ടി വരും. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

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