സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു; പവന് 240 രൂപയുടെ വർധന
22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,040 രൂപയും പവന് 1,12,320 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർധിച്ച് 11,535 രൂപയായി
Published : September 15, 2026 at 9:49 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് തവണയായി ഇടിഞ്ഞ സ്വർണവിലയാണ് ഇന്ന് നേരിയ തോതിൽ ഉയർന്നത്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയും പവന് 240 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്.
22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,040 രൂപയും പവന് 1,12,320 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർധിച്ച് 11,535 രൂപയായി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 92,280 രൂപയാണ് വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 8,985 രൂപയിലും പവന് 71,880 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 5,795 രൂപയും പവന് 46,360 രൂപയുമായി. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 245 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,450 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.
വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം
തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ രണ്ട് തവണ മാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,125 രൂപയിലും പവന് 1,13,000 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ വില വീണ്ടും കുത്തനെ ഇടിയുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 115 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,010 രൂപയിലും പവന് 1,12,080 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നലെ വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഗ്രാമിന് 145 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ച സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്രാമിന് 14,155 രൂപയും പവന് 1,13,240 രൂപയുമായിരുന്നു ശനിയാഴ്ചത്തെ നിരക്ക്. വ്യാഴാഴ്ച ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വർധിച്ച് 14,255 രൂപയിലും പവന് 1,14,040 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്.
സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്തെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിപണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പർച്ചേസുകളാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വർധന പോലും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബജറ്റിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ നൽകുമ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ നിലവിലെ വിപണി നിരക്കിനേക്കാൾ വലിയ തുക ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടി വരും. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കാണുന്നവരും വിപണിയിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ആഗോള തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വരും മാസങ്ങളിലും സ്വർണത്തിന് പ്രിയമേറുമെന്നാണ് വിപണി നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
Also Read:- 'ഭയപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ട'; ഇ.ഡിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റിയാസ്