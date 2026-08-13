സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു; പവന് 1,13,760 രൂപ
വിവാഹത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് നിലവിലെ വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
Published : August 13, 2026 at 10:08 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും പവന് 200 രൂപയും വർധിച്ച് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,13,760 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 14,220 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ വർധനയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ പവന് 1,13,560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,195 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. വിവാഹ സീസൺ അടുക്കാറാകുമ്പോൾ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം സാധാരണക്കാരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ്.
വിവാഹത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് നിലവിലെ വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെയും ഈ വിലവർധന കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കെ വില ഇനിയും ഉയർന്നാൽ സാധാരണക്കാരുടെ ബജറ്റ് പൂർണമായും താളംതെറ്റും. വിലക്കയറ്റം ഭയന്ന് മുൻകൂർ ബുക്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണ് പലരും.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വിലയിലും ഇന്ന് വർധനയുണ്ടായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 11,680 രൂപയിലെത്തി. പവന് 93,440 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 9,100 രൂപയും പവന് 72,800 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 5,865 രൂപയും പവന് 46,920 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. സ്വർണത്തിന് പുറമെ വെള്ളി വിലയിലും ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 255 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,550 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വെള്ളി വില. വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഭരണ നിർമാണത്തിനും വെള്ളിയുടെ ഉപയോഗം കൂടുതലായതിനാൽ ഈ വിലവർധനയും വിപണിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ആഗോള വിപണിയുടെ സ്വാധീനം
ജൂലായ് മാസത്തിൽ ചേർന്ന ഫെഡറൽ റിസർവ് യോഗത്തിൽ നയപലിശ നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പലിശവർധനയുടെ അവസാനമല്ലെന്നും പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ ഗതി വിലയിരുത്തി വരും മാസങ്ങളിൽ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തിയേക്കാമെന്നും ഫെഡ് ചെയർമാൻ കെവിൻ വാർഷ് സൂചന നൽകി. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും പുതിയ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളും ആഗോള വിപണിയുടെ ഹ്രസ്വകാല ദിശ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഇനി നിർണായകമാകും. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ആഗോള നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് വില ഉയരാൻ പ്രധാന കാരണം.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ വിനിമയ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന തൊഴിൽ കണക്കുകളും പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകളും സ്വർണവിപണിക്ക് നിർണായകമാകും.
കേരളത്തിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലടക്കം സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളതിനാൽ വിലക്കയറ്റം പ്രാദേശിക വിപണിയുടെ താളം തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വർണവിലയിലെ ഈ തുടർച്ചയായ വർധന സംസ്ഥാനത്തെ ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികളെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. വില ഉയർന്നതോടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി പുതിയത് വാങ്ങുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്.
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