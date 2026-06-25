സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു; ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് തുടരുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെയും വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെയും ഈ വിലക്കയറ്റം സാരമായി ബാധിക്കും.
Published : June 25, 2026 at 2:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം. രാവിലെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നിലവിൽ പവന് 880 രൂപ വർധിച്ച് 1,03,640 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വർധിച്ച് 12,955 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് നിരക്കിലെ ഈ കുതിപ്പ് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെയും വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെയും ഈ വിലക്കയറ്റം സാരമായി ബാധിക്കും.
മറ്റ് സ്വർണ നിരക്കുകൾ
18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 90 രൂപ വർധിച്ച് 10,650 രൂപയായി. പവന് 85,200 രൂപയാണ് വിപണി വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 8,295 രൂപയും പവന് 66,360 രൂപയുമായി രേഖപ്പെടുത്തി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 45 രൂപയുടെ വർധനയാണുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 5,350 രൂപയും പവന് 42,800 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
പണിക്കൂലിയും നികുതിയും
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും നിർമാണവും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടും.
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മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കപ്പെടുന്ന ആൻ്റിക്, കട്ടിങ് ഡിസൈനുകളുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയിലെ വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വില മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം, രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ആഗോളതലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പവും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാറുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് എക്കാലവും വലിയ ഡിമാൻഡാണ് ഉള്ളത്.
നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
വില കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്, ഗോൾഡ് ഇടിഎഫ്, സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട് തുടങ്ങിയ നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചാരം നേടുന്നുണ്ട്. ആഭരണമായി വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ പണിക്കൂലിയും മറ്റ് നികുതികളും ഒഴിവാക്കാൻ ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ സഹായിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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