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സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടി; സംസ്ഥാനത്ത് വില കുതിച്ചുയർന്നു

പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1080 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

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Gold (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 11:28 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇടിവിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വലിയ തിരിച്ചുകയറ്റം. ഒരു പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1080 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ പവൻ വില 1,12,320 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 135 രൂപ കൂടി 14,040 രൂപയിലെത്തി.

വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ ഈ വർധന തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 880 രൂപയുടെ വലിയ വർധനവാണ് ഒറ്റയടിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 92,280 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വർധിച്ച് 11,535 രൂപയിലാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

മറ്റ് പ്രധാന നിരക്കുകളിലും വിലക്കയറ്റം
14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 85 രൂപ വർധിച്ച് 8,985 രൂപയും പവന് 680 രൂപയുടെ കയറ്റത്തോടെ 71,880 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ നിരക്ക്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 55 രൂപ വർധിച്ച് 5,795 രൂപയും പവന് 440 രൂപ വർധിച്ച് 46,360 രൂപയുമായി ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക് ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഇടിവിന് ശേഷം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഈ വിലക്കയറ്റം വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് വരുത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

പണിക്കൂലിയും നികുതിയും സാധാരണക്കാരന് വെല്ലുവിളി
സ്വർണവില ഉയർന്നത് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്. ഉയർന്ന പണിക്കൂലിയും മറ്റ് നികുതികളും സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വീണ്ടും വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കേവലം സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ ജ്വല്ലറികൾ ഈടാക്കുന്ന പണിക്കൂലിയും ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകണം. നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കും പണിക്കൂലിയും നികുതിയും എല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ സ്വർണവിലയ്ക്ക് പുറമെ വലിയൊരു തുക ജനങ്ങൾക്ക് അധികമായി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഉയർന്ന നികുതി നിരക്കുകളും വർധിച്ച പണിക്കൂലിയും സാധാരണക്കാരെ കാര്യമായി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്.

വില നിർണയിക്കുന്ന ആഗോള ഘടകങ്ങൾ
ഇന്ത്യ തൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിനായുള്ള സ്വർണം പ്രധാനമായും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്ത് സ്വർണത്തിന് എല്ലാക്കാലത്തും ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലായതിനാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിപണിയെ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കും.

അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലുണ്ടായ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് സംസ്ഥാനത്തും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധികളും യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളും മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും സ്വർണവിലയെ നിരന്തരം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ ആഗോള സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ സ്വർണ വിപണിയെ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപവും ആഭ്യന്തര വിപണിയും
വില എത്ര ഉയർന്നാലും സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം കേരളത്തിൽ എക്കാലത്തും സജീവമായി നിലനിൽക്കാറുണ്ട്. സ്വർണത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതും അപകടസാധ്യത ഇല്ലാത്തതുമായ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി കാണുന്നത്.

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വിപണിയിലെ അതിവേഗത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിക്ഷേപകർ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഇത്തരം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അധികകാലം വിപണിയിൽ നീണ്ടുനിൽക്കാറില്ല. ഇതിനാൽ വില മാറിയ സമയത്ത് അതിവേഗം സ്വർണം വാങ്ങാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ധാരാളം പേർ മുൻകൂട്ടി സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ട്.

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