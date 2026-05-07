ETV Bharat / business

സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടി; ഒരു ഗ്രാമിന് 13,975 രൂപ

പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കുകൾ എന്നിവ ചേർത്താണ് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമവില. ഇത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ശരാശരി 1.30 ലക്ഷം രൂപ നൽകേണ്ടി വരും.

LATEST GOLD PRICE IN KERALA KERALA GOLD RATE UPDATE GOLD PRICE TREND IN KERALA KERALA GOLD RATE HIKE
Representational Image (getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 7, 2026 at 11:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ച് പുതിയ നിരക്കിലെത്തി. ഇന്ന് പവന് 240 രൂപ വർധിച്ചതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,11,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 13,975 രൂപയായി.

ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ ഒറ്റയടിക്ക് 1,560 രൂപ പവന് വർധിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചയോടെ പവൻ വില വീണ്ടും ഉയർന്ന് 1,11,560 രൂപയിലെത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് തവണയായി വില വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സ്വർണം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി കാണുന്നവർക്കും വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാങ്ങുന്നവർക്കും ഈ കുതിപ്പ് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.

പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കുകൾ എന്നിവ ചേർത്താണ് പുതിയ സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമവില തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ശരാശരി 1.30 ലക്ഷം രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ കൂടുതലുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് ചെറുകിട ജ്വല്ലറികളിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക നൽകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്.

ലഭ്യമായ കാരറ്റുകളിലെ വിലവിവരങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കൂടി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 91,880 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,485 രൂപയുമായി. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 8,945 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ പവന് 71,560 രൂപയാണ് വിപണി വില.

ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 5,760 രൂപയായി. പവന് 46,080 രൂപയാണ് വിപണി വില. വെള്ളിവിലയിലും മാറ്റമുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 270 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,700 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാര നിരക്ക്. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ വെള്ളിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയത് വെള്ളിവിലയെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

വില വർധനയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ
ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുറഞ്ഞതാണ് സ്വർണവില പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ പ്രധാന കാരണം. ഇന്ത്യ വ്യാപകമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില ബാരലിന് 102 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഇറാനുമായി സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണിയിൽ കനത്ത ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടായത്.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഏറെക്കാലമായി തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കും യുദ്ധഭീതിക്കും ഇതോടെ അയവുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടായി. എങ്കിലും ആഗോള നിക്ഷേപകർ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ തിരിയുകയാണ്. നിർണായകമായ ഇത്തരം ആഗോള വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക സ്വർണവിലയിലും നേരിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ സ്വാധീനം
കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ സ്വർണവില പുതിയ റെക്കോഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരുന്നു. ജനുവരി 29നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റെക്കോഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് പവന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു വിപണി വില. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 23നാണ് കേരള വിപണിയിൽ പവൻ വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നത്. തുടർന്ന് പലതവണ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രധാനമായും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യത്ത് ദിനംപ്രതിയുള്ള സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഡോളർ വിനിമയ നിരക്കും രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യവും സ്വർണവിലയെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏഷ്യൻ വിപണിയിലെ വില വർധനവിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. കൂടാതെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവയിൽ സർക്കാർ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും വിപണിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്വർണ വ്യാപാരവും നടക്കുന്നത് ഡോളറിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിലയെ നിയന്ത്രിക്കും. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് അവരുടെ അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ വേഗത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്.

Also Read:'തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണം, സൂപ്പർ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയ് വരും': സോഹോ സഹസ്ഥാപകൻ ശ്രീധർ വെമ്പു

TAGGED:

GOLD PRICE HIKE KERALA
KERALA GOLD RATE INCREASED
PAVAN GOLD PRICE TODAY
BRENT CRUDE OIL PRICE
KERALA GOLD RATE TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.