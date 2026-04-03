വിവാഹ സീസണിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടി; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നു, പവന് വർധിച്ചത് 1,440 രൂപ

22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,10,680 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 180 രൂപ കൂടി. വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 3, 2026 at 3:06 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ വർധന. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1440 രൂപയും ഗ്രാമിന് 180 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക്

22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,10,680 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് 1,09,240 രൂപയായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 180 രൂപ വർധിച്ച് 13,835 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1200 രൂപ വർധിച്ച് 90,960 രൂപയിലെത്തി. 89,760 രൂപയായിരുന്നു പഴയ വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 150 രൂപ വർധിച്ച് 11,370 രൂപയായി.

14 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 920 രൂപ വർധിച്ച് 70,840 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 115 രൂപ കൂടി 8855 രൂപയായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 600 രൂപ വർധിച്ച് 45,680 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 75 രൂപ വർധിച്ച് 5710 രൂപയായി. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 250 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2500 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. സ്വർണവിലയിലെ ഈ വർധന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയാണ് നൽകുന്നത്.

വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഡോളർ സൂചിക നിർണായകമാണ്. ഡോളർ ദുർബലമാകുന്നത് സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവയും വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണവിലയിലെ നിർണായക ഘടകങ്ങളാണ്. ആഗോള തലത്തിൽ സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറുന്നതും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഡോളർ വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കൊപ്പം രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം വർധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു. ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു തുക അധികമായി നൽകേണ്ടിവരും.

സ്വർണവില ദിനംപ്രതി പുതിയ റെക്കോഡുകൾ ഭേദിക്കുന്നത് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന സാധാരണ കുടുംബങ്ങളുടെ ബജറ്റ് താളംതെറ്റിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വിപണിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഉയർന്ന വിലയാണെങ്കിലും സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസം ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ശക്തമാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്വർണവിലയിൽ ശാശ്വതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.

Also Read: വാഗ്‌ദാനപ്പെരുമഴയിൽ കേരളം, പെൻഷനും ആരോഗ്യവും ആയുധമാക്കി മുന്നണികൾ; പ്രവാസികളും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും "ഔട്ട്"

