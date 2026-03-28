സ്വർണവിലയിൽ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ്; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1840 രൂപ
ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഇനി 1.18 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചെലവാകും. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഡോളർ മൂല്യത്തിലെ വ്യതിയാനവുമാണ് വില വർധിക്കാൻ കാരണം.
Published : March 28, 2026 at 10:46 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1840 രൂപ വർധിച്ച് 1,08,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 230 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,575 രൂപ നൽകണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ നേരിയ വർധനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണവില വിപണിയിൽ പുതിയ റെക്കോഡിട്ടത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ വർധന
18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 185 രൂപ വർധിച്ച് 11,155 രൂപയും പവന് 89,240 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 150 രൂപ വർധിച്ച് 8690 രൂപയിലെത്തി. പവന് 69,520 രൂപയാണ് പുതിയ വില. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കൂടി 5605 രൂപയും പവന് 44,840 രൂപയുമായി. സ്വർണത്തിനൊപ്പം വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റമുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 245 രൂപയും കിലോയ്ക്ക് 2,44,900 രൂപയുമാണ് വിപണിയിലെ പുതിയ വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് യഥാക്രമം 2400 രൂപയായിരുന്നു.
ആഭരണവില 1.18 ലക്ഷം കടന്നു
സ്വർണവിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്ക് എന്നിവയും ചേരുമ്പോഴാണ് ആഭരണത്തിൻ്റെ അന്തിമ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ശതമാനം മുതലാണ് വ്യാപാരികൾ പണിക്കൂലി ഈടാക്കുന്നത്. ഇതുകൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1.18 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ചെലവാകും. മാർച്ച് 23ന് പവൻ വില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെയായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് വില ലക്ഷം കടന്നത്.
വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിച്ചത്. സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഡോളർ സൂചിക നിർണായകമാണ്. ഡോളർ ദുർബലമായത് സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമായെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു ഡോളറിന് 94.86 എന്ന നിരക്കിലേക്ക് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കൂടിയതോടെ ഡോളറിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറുകയും ഡോളർ സൂചിക 100.19 എന്ന നിരക്കിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഡോളർ മൂല്യം കുതിച്ചതും ക്രൂഡ് വില ഉയർന്നതും രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. പണപ്പെരുപ്പം, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം വർധിക്കുന്നത് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യത.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർണം മികച്ചൊരു സാമ്പത്തിക കരുതൽ കൂടിയായതിനാൽ വിലമാറ്റങ്ങൾ പ്രാദേശിക വിപണിയെ വേഗത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. ഓഹരി വിപണികളിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും ദീർഘകാല നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു കുറവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്വർണ നാണയങ്ങൾക്കും ആവശ്യക്കാർ വർധിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വരും മാസങ്ങളിലും വിലയിൽ കുതിപ്പ് തുടരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
