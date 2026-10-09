സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി; പവന് 1,10,520 രൂപ
വിപണിയിലെ പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,815 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില
Published : October 9, 2026 at 11:18 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി മുന്നേറുന്നു. ഗ്രാമിന് 105 രൂപ വർധിച്ച് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,10,520 രൂപയിലെത്തി. വിവാഹ സീസൺ അടുത്തിരിക്കെ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാരെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ്.
വിപണിയിലെ പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,815 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും സമാനമായ വർധനയുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 85 രൂപ വർധിച്ച് 11,350 രൂപയിലും പവന് 90,800 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
കുറഞ്ഞ കാരറ്റിലും വർധന
ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 65 രൂപ വർധിച്ച് 8,840 രൂപയായി. ഒരു പവന് 70,720 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർധിച്ച് 5,700 രൂപയിലും പവന് 45,600 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 235 രൂപയാണ് നിരക്ക്. 10 ഗ്രാം വെള്ളി വാങ്ങാൻ 2,350 രൂപ നൽകണം.
കാരണങ്ങളും വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ലാഭമെടുപ്പും യുഎസ് ഡോളർ ശക്തിപ്രാപിച്ചതുമാണ് അന്ന് വില കുറയാൻ കാരണമായത്. വില ഇനിയും കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ മാറ്റം. എന്നാൽ ഈ പ്രതീക്ഷകളെ അസ്ഥാനത്താക്കിയാണ് പുതിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിനുള്ള സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയർന്നതും പലിശ നിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യാന്തര തലത്തിലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളുമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിപണി രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിൽ ഒന്നാണ്. പ്രതിദിനം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വ്യാപാരമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും വിപണിയെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുൾപ്പെടെ സ്വർണത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമായി കാണുന്നവരാണ് മലയാളികൾ.
ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകളിലെ മാറ്റങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സാധാരണക്കാരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റിവാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ നിലവിൽ വലിയ തുക ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ബജറ്റ് താളംതെറ്റിക്കുകയാണ്.
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പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ വില വർധന ഉപഭോക്താക്കളെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന വിവാഹ ഉത്സവ സീസണുകൾക്കായി സ്വർണം മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനും വാങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നവരെയാണ് മാറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിലയിൽ ഇനിയും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറുന്നതാണ് നിലവിലെ കുതിപ്പിന് പ്രധാന കാരണം.
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