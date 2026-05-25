സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക; വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കും
ഇന്ന് ഒരു പവന് സ്വർണത്തിന് 1,16,880 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വര്ധിച്ച് 14,610 രൂപയായി.
Published : May 25, 2026 at 10:18 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില വർധിച്ചു. പവന് 240 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,16,880 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വർധിച്ച് 14,610 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണവില നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നത്. ദിവസങ്ങളായി സ്വർണ വിപണിയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർധിച്ച് 12,005 രൂപയിലെത്തി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 96,040 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 9,345 രൂപയും പവന് 74,760 രൂപയുമായി.
ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായി. ഗ്രാമിന് 6,025 രൂപയും പവന് 48,200 രൂപയുമാണ് വിപണി നിരക്ക്. കാരറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്വർണാഭരണങ്ങളോടുള്ള പ്രിയം സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ വർധിക്കുകയാണ്. ഉയർന്ന വില കാരണം പലരും ഇത്തരം സ്വർണമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വെള്ളി വിലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 280 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,800 രൂപയുമാണ് വില.
ആഗോള വിപണിയിലെ സ്വാധീനം
ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവില താഴ്ന്നതാണ് സ്വർണവിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിച്ചത്. ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില നിലവിൽ ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് താഴെയാണ്.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് അയവ് വരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇറാനും ഉടൻ സമാധാന കരാറിലെത്തുമെന്നാണ് സൂചന. സമാധാന ചർച്ചകൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിലെത്തിയതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രയേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖ്യകക്ഷികളുമായി വ്യക്തമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ഡോളർ മൂല്യവും പലിശനിരക്കും
അമേരിക്കൻ ഡോളർ കുതിച്ചുയരുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് ഉയർത്താൻ ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇത്തരം തീരുമാനം വന്നാൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയരും. ഇത് വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത താവളമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ വ്യതിയാനം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന. വിപണിയിലെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സജീവ ഇടപെടലുകളും വരും ആഴ്ചകളിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കും.
ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
സ്വർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും ചേർത്താണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകണം. ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ പിൻതുടർന്ന് പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലി കൃത്യമായി ചോദിച്ചറിയണം. എച്ച് യു ഐ ഡി മുദ്രയുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്ന് മാത്രം സ്വർണം വാങ്ങുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.
വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ മുൻകൂർ ബുക്കിങ് സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുമ്പോഴും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. സ്വർണവില ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ഗോൾഡ് കോയിനുകൾ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപണി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രം വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് വിദഗ്ധർ നിർദേശിച്ചു.
