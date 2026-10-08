സ്വർണ വിലയിൽ വൻ ചാഞ്ചാട്ടം; വില ഇനിയും കുറയുമോ? വിദഗ്ധർ പറയുന്നതിങ്ങനെ
സെപ്റ്റംബറിലെ നിരക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ വിലയിലുണ്ടായ വലിയ വ്യത്യാസം വ്യക്തമാകും. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,13,000 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,125 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്
Published : October 8, 2026 at 11:21 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ വിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി വലിയ വില വ്യതിയാനം തുടരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ തുടക്കത്തിൽ ഉയർന്ന നിരക്കിലായിരുന്ന സ്വർണ വില ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരത്തോടെ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. ആഭരണമെന്ന നിലയിലും സമ്പാദ്യമെന്ന നിലയിലും സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് വിപണി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
സെപ്റ്റംബറിലെ നിരക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ വിലയിലുണ്ടായ വലിയ വ്യത്യാസം വ്യക്തമാകും. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,13,000 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,125 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. പിന്നീട് വില ക്രമാതീതമായി ഉയർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 19ന് മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 1,14,280 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 14,285 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. എന്നാൽ ഈ കുതിപ്പ് അധികനാൾ നീണ്ടുനിന്നില്ല.
അവസാന വാരത്തോടെ വിപണിയിൽ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ 19ലെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽനിന്ന് പടിപടിയായി താഴ്ന്ന് 29 ആയപ്പോഴേക്കും വില കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കായ 1,09,120 രൂപയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. ഗ്രാമിന് 13,640 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ നിരക്ക്. വെറും 10 ദിവസത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 5,160 രൂപയുടെ കുറവാണ് വിപണിയിലുണ്ടായത്. സെപ്റ്റംബർ 30ന് വില നേരിയ തോതിൽ ഉയർന്ന് 1,09,680 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത്.
ഒക്ടോബറിലെ വ്യത്യാസം
ഒക്ടോബറിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴും സ്വർണ വിലയിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടായില്ല. ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പവന് 1,09,440 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടാം തീയതി വില നേരിയ തോതിൽ വർധിച്ച് 1,10,200 രൂപയിലെത്തി. ഇതാണ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ഗ്രാമിന് 13,775 രൂപയായിരുന്നു വില.
എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വില വീണ്ടും താഴേക്ക് പോവുകയും ഒക്ടോബർ ആറിന് പവന് 1,09,280 എന്ന താഴ്ന്ന നിരക്കിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,09,680 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത്. ഗ്രാമിന് 13,710 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഇതേ കാലയളവിൽ 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിലും സമാനമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. സെപ്റ്റംബർ 19ന് ഗ്രാമിന് 15,580 രൂപ എന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിലായിരുന്ന വില 29ഓടെ 14,880 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു.
വില വ്യതിയാനത്തിന് പിന്നിൽ
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ചലനങ്ങളും യുഎസ് ഡോളർ ശക്തിയാർജിച്ചതും വൻകിട നിക്ഷേപകർ വൻതോതിൽ ലാഭമെടുപ്പ് നടത്തിയതുമാണ് കേരളത്തിലെ വിപണിയിൽ ഇത്ര വലിയ വില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായത്. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് വീണ്ടും പലിശനിരക്ക് ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതായി എഫ്ഒഎംസി മിനിറ്റ്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വിലയിൽ ഹ്രസ്വകാലത്ത് സമ്മർദവും ചാഞ്ചാട്ടവും തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
ഡോളറിൻ്റെ ശക്തിയും അമേരിക്കൻ ട്രഷറി ബോണ്ട് യീൽഡിലുണ്ടായ വർധനയും സ്വർണ വിലയെ താത്കാലികമായി താഴേക്ക് സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഒക്ടോബറിൽ പലിശനിരക്ക് ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞതും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകളും സ്വർണത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അതിനാൽ നിലവിലെ വിലക്കുറവ് വലിയ ഇടിവിൻ്റെ തുടക്കമായി കാണേണ്ടതില്ല.
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അന്താരാഷ്ട്ര വിലയും ഡോളർ രൂപ വിനിമയ നിരക്കും അനുസരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിലും ചാഞ്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാമെങ്കിലും ഇടത്തരം കാലയളവിൽ സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയരാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണ വിപണിയെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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