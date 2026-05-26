ETV Bharat / business

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു; ഒരു പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞു

ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഉയർന്നതാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചത്. ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിൽ താഴെയാണ്

TODAY GOLD RATE IN KERALA US FEDERAL INTEREST RATE GLOBAL GOLD MARKET TREND GOLD PRICE DROP KERALA
Representational image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 10:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഒറ്റയടിക്ക് 360 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ പവന് 1,16,520 രൂപയായി വിപണി വില. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,565 രൂപയാണ് നിലവിലെ വില. ദിവസങ്ങളായി സ്വർണ വിപണിയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇന്നലെ കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവിലയാണ് ഇന്ന് താഴേക്ക് പോയത്.

മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില ഇടിഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,965 രൂപയിലെത്തി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 95,720 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 9,320 രൂപയും പവന് 74,560 രൂപയുമായി മാറി.

ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 6,010 രൂപയും പവന് 48,080 രൂപയുമാണ് വിപണി നിരക്ക്. കാരറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്വർണാഭരണങ്ങളോടുള്ള പ്രിയം സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ വർധിക്കുകയാണ്. സ്വർണവില ഉയർന്നതിനാലാണ് പലരും ഈ രീതി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വെള്ളി വിലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 280 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,800 രൂപയുമാണ് വില.

ആഗോള വിപണിയുടെ സ്വാധീനം
ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഉയർന്നതാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചത്. ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിൽ താഴെയാണ്. അമേരിക്കയും ഇറാനും ഉടൻ സമാധാന കരാറിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എണ്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഡോളർ കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് ഉയർത്താൻ ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ തീരുമാനം വന്നാൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയരും. ഇത് വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത താവളമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് വഴിവെക്കുന്നുണ്ട്.

വിപണിയിലെ പ്രതീക്ഷകൾ
വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ വ്യതിയാനം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന. വിപണിയിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സജീവ ഇടപെടലുകൾ വരും ആഴ്ചകളിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കും. ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്നാണ് വിലയിൽ നിലവിൽ മാറ്റം വന്നത്. സ്വർണവില അടിക്കടി മാറുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിപണിയിലെ കച്ചവടത്തെയും സ്വാധീനിക്കും.

പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ ലോകത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും സ്വർണവിപണിക്ക് നിർണായകമാകും.

നിക്ഷേപകരുടെ ജാഗ്രത
അമേരിക്കയിലെയും ചൈനയിലെയും സാമ്പത്തിക ഡാറ്റകളും സ്വർണവിപണി ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മുഖ്യ സ്വർണ ഇറക്കുമതി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. അതിനാൽ ആഗോള വിലയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലും പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ പ്രകടമാകും. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വർണത്തെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി കരുതുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ മങ്ങാത്ത പ്രിയത്തിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്.

ആഭരണങ്ങൾക്കപ്പുറം വലിയ നിക്ഷേപ സാധ്യതകളാണ് സ്വർണം ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. ഉയർന്ന വില തുടർന്നാൽ സ്വർണവിൽപ്പനയെ ബാധിക്കുമെന്ന ചെറിയ ആശങ്ക വ്യാപാരികൾക്കുമുണ്ട്. എങ്കിലും ദീർഘകാല നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിലെ വില വ്യതിയാനങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാനാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ സാധാരണക്കാരോടും നിക്ഷേപകരോടും നിർദേശിക്കുന്നത്. പലിശനിരക്കും നാണയപ്പെരുപ്പവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും സ്വർണവിപണിയുടെ ഇനിയുള്ള മുന്നേറ്റം.

Also Read: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെ ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ

TAGGED:

KERALA GOLD RATE TODAY
LATEST GOLD PRICE UPDATES
GOLD MARKET TRENDS KERALA
TODAY GOLD PRICE DROP
GOLD PRICE DROPS KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.