സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു; പവന് കുറഞ്ഞത് 240 രൂപ
Published : May 9, 2026 at 10:47 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 13,965 രൂപയായി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,11,720 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയും വിലയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,11,960 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 13,995 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പവന് 480 രൂപയുടെ കുറവാണുണ്ടായത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,475 രൂപയിലെത്തി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 91,800 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 8,935 രൂപയും പവന് 71,480 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ ഇടിവാണുണ്ടായത്. ഗ്രാമിന് 5,765 രൂപയും പവന് 46,120 രൂപയുമാണ് വിപണി നിരക്ക്. കാരറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്വർണാഭരണങ്ങളോടുള്ള പ്രിയം സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 275 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,750 രൂപയുമാണ് വില.
ആഗോള വിപണിയിലെ സ്വാധീനം
ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ രണ്ട് ഇറാൻ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ യുഎസ് സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണം വിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇറാനു മേൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കടുപ്പിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ നീക്കമായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തുന്നത്. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ ഇറാൻ ഉടൻ അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് യുഎസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുത്തനെ ഉയർന്നതാണ് സ്വർണവില ഇടിയാൻ പ്രധാന കാരണം.
ഇന്ത്യ വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇപ്പോൾ മുകളിലോട്ടാണ്. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും രാജ്യാന്തര വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത, ലോക നേതാക്കളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്നിവയും വില നിർണയിക്കുന്നു. യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പം, അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശ നിരക്കുകൾ എന്നിവ സ്വർണവിപണിക്ക് നിർണായകമാണ്.
ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
സ്വർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും ചേർത്താണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി നിരക്കും ഈടാക്കുന്നു. ഹാൾമാർക്കിങ് ഫീസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമവില. ഓരോ ജ്വല്ലറികളിലും പണിക്കൂലി നിരക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതിനാൽ വാങ്ങുന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമവിലയിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എച്ച് യു ഐ ഡി മുദ്രയുള്ള സ്വർണം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ വിലക്കുറവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ആഭരണ വിപണിയിൽ ഈ ട്രെൻഡ് വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വർണ വിലയിലെ അസ്ഥിരത കാരണം മികച്ച നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്കും ഡിജിറ്റൽ സ്വർണത്തിലേക്കും വരെ സാധാരണക്കാർ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിപണിയിലെ മാറിമറിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വേണം നിക്ഷേപകർ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് എക്കാലവും വലിയ മൂല്യമാണുള്ളത്.
