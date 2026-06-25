ETV Bharat / business

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ ഇടിവ്; പവന് കുറഞ്ഞത് 3080 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

വില കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു

LATEST GOLD RATE IN KERALA KERALA GOLD RATE TODAY LATEST GOLD PRICE DROP GOLD MARKET TRENDS
Representative image (Getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 3080 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,02,760 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 255 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിപണിവില 12,845 രൂപയിലെത്തി.

ഇന്നലത്തേക്കാൾ വലിയ ഇടിവാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ പവന് 1,05,840 രൂപയായിരുന്നു വില. നിരക്കിലെ ഈ കുറവ് സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. വിവാഹ സീസൺ സജീവമായതിനാൽ വിലക്കുറവ് വിപണിയിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ.

വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ വില
സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കാരറ്റുകളിലുമുള്ള സ്വർണവിലയിലും വലിയ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 210 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,560 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഒരു പവൻ 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 2520 രൂപ കുറഞ്ഞ് 84,480 രൂപയാണ് വിപണിവില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,225 രൂപയിലും പവന് 1960 രൂപ കുറഞ്ഞ് 65,800 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 105 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,305 രൂപയും പവന് 1240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 42,440 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

പണിക്കൂലിയും നികുതിയും
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും നിർമാണവും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടും. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കപ്പെടുന്ന ആൻ്റിക്, കട്ടിങ് ഡിസൈനുകളുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയിലെ വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വില മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം, രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ആഗോളതലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പവും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാറുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് എക്കാലവും വലിയ ഡിമാൻഡാണ് ഉള്ളത്.

നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
വില കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്, ഗോൾഡ് ഇടിഎഫ്, സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട് തുടങ്ങിയ നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചാരം നേടുന്നുണ്ട്. ആഭരണമായി വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ പണിക്കൂലിയും മറ്റ് നികുതികളും ഒഴിവാക്കാൻ ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ സഹായിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also read:ആഗോള വിപണിയിലെ തകർച്ച; സെൻസെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു

TAGGED:

GOLD RATE IN KERALA
TODAY GOLD PRICE
GOLD INVESTMENT TIPS
KERALA JEWELLERY MARKET
KERALA GOLD PRICE DROP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.