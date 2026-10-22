സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1240 രൂപ
തുടർച്ചയായ സ്വർണവിലയിലെ ഇടിവ് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്
Published : October 22, 2026 at 10:28 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1240 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 155 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,235 രൂപയിലും പവന് 1,05,880 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
മറ്റ് കാരറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ വിലയിലും ഇന്ന് ഗണ്യമായ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 135 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,835 രൂപയും പവന് 86,680 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 100 രൂപയാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 8,470 രൂപയും പവന് 67,760 രൂപയുമായി ഇന്നത്തെ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ പവന് 43,720 രൂപയും ഗ്രാമിന് 5,465 രൂപയുമായി ഇന്നത്തെ വിപണി വില.
തുടർച്ചയായ സ്വർണവിലയിലെ ഇടിവ് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. സ്വർണവിലയിലെ ഈ വൻ ഇടിവ് കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക വിപണികളിൽ വലിയ ഉണർവാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾക്കുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ വിലക്കുറവ് വലിയ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകുന്നു.
വെള്ളി വിലയും വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും
സ്വർണവിലയോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളി വിലയിലുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ആളുകൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 230 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,300 രൂപയുമാണ് വിപണി വില. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്.
ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും നിർമാണവും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയിലെ വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ബില്ലിൽ എച്ച്യുഐഡി നമ്പർ, പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ബിഐഎസ് ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത ആഭരണങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യാജ ഹോൾമാർക്കിങ് തടയാൻ എച്ച്യുഐഡി നമ്പർ പരിശോധിക്കുന്നതും ഗുണകരമാണ്. ആറക്ക ആൽഫാ ന്യൂമറിക് കോഡായ എച്ച്യുഐഡി വഴി സ്വർണത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബിഐഎസ് കെയർ ആപ്പ് വഴി പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണുകൾ പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെങ്കിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാകും വിലയെ പ്രധാനമായും നിയന്ത്രിക്കുക.
വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
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ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുക. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം എക്കാലവും സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
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