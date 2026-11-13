സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; പവന് 960 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,01,560 രൂപയിലെത്തി
Gold Rate In Kerala: കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പവന് 1600 രൂപയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം കുറഞ്ഞത്
Published : November 13, 2026 at 10:23 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു പവന് 960 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,01,560 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 120 രൂപ ഇടിഞ്ഞ് 12,695 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ വില കുറയുന്നത് സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പവന് 1600 രൂപയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം കുറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സ്വർണവില കേരളത്തിൽ പവന് 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയെത്താൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വില ഔൺസിന് ഒരുവേള 13 മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കായ 3850 ഡോളറിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് നഷ്ടം കുറച്ച് 3918 ഡോളറിലേക്ക് ഉയർന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തും വില നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വിലവിവരങ്ങൾ
22 കാരറ്റിനൊപ്പം മറ്റ് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിലും വെള്ളിവിലയിലും ഇന്ന് ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,390 രൂപയിലും പവന് 83,120 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,130 രൂപയും പവന് 65,040 രൂപയുമായി മാറി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,245 രൂപയും പവന് 41,960 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. അതേസമയം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നിരുന്ന വെള്ളി വിലയിലും വിപണിയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 195 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 1950 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സ്വർണവിലയും
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതകളുമാണ് സ്വർണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. ആഗോള വിപണിയിൽ പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയും കറൻസികളുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ആസ്തിയായി കാണുന്നത് സ്വർണത്തെയാണ്.
ഓഹരി വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ മൂലധനം സംരക്ഷിക്കാൻ വൻകിട കമ്പനികളും വ്യക്തികളും കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് വരുത്തുന്ന പലിശനിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ യുഎസ് ബോണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം കുറയുകയും ഇത് നിക്ഷേപകരെ സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
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ഇതിനൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ വരുന്ന നേരിയ ഇടിവ് പോലും സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമാക്കുന്നതിനാൽ ആഗോളതലത്തിൽ വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതിനു പുറമേ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്സവ സീസണുകളോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന ഡിമാൻഡും വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.
വിവാഹ സീസൺ കൂടി സജീവമാകുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിപണിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വില 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ തുടരുന്നത് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്കിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള പ്രിയം കുറയുന്നില്ല.
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