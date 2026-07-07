സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; പവന് 1000 രൂപ കുറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
ഇറക്കുമതി തീരുവയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്
Published : July 7, 2026 at 11:13 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ കേരളത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. സംസ്ഥാനത്തെ ആഭരണശാലകളിൽ ഇന്ന് പവന് 1000 രൂപയും ഗ്രാമിന് 125 രൂപയും കുറഞ്ഞ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,315 രൂപയിലും പവന് 1,06,520 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വിൽപന നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സ്വർണവില പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,07,520 രൂപയായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ കുറവാണുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി സ്വർണവില താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത്.
വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ നിരക്ക്
വിപണിയിൽ 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,945 രൂപയും പവന് 87,560 രൂപയുമാണ് വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,525 രൂപയും പവന് 68,200 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,495 രൂപയും പവന് 43,960 രൂപയുമാണ് വിപണിയിലെ വില. സ്വർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും ചേർത്താണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകണം. ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.
ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം വിപണിയെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചു. അതിനാൽ വരുംദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവില ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും നിർണായകമാണ്. യുഎസ് കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും വിലയെ ബാധിക്കുന്നു.
പണപ്പെരുപ്പം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായാണ് പലരും സ്വർണത്തെ കാണുന്നത്. മറ്റ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ലാഭം നൽകാൻ സ്വർണത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വർധനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം രാജ്യത്തെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും വില നിർണയിക്കുന്നു.
ഇറക്കുമതി തീരുവയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിവാഹ സീസൺ സജീവമാകുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
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