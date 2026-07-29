സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; പവന് 480 രൂപ കുറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ 18, 14, ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണനിരക്കുകളിലും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
Published : July 29, 2026 at 12:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റെക്കോഡ് കുതിപ്പ് തുടർന്ന സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 480 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 1,05,240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 60 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 13,155 രൂപയിലാണ് നിലവിൽ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷവും കടന്ന് ഉയർന്നത് സാധാരണക്കാരുടെയും ആഭരണപ്രേമികളുടെയും ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിച്ചിരുന്നു. വില വർധന കാരണം പലരും പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുന്നതിനും അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർക്കും ഈ വിലക്കുറവ് ചെറിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.
വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ വില
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ 18, 14, ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണനിരക്കുകളിലും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,805 രൂപയിലും പവന് 86,440 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,420 രൂപയും പവന് 67,360 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,430 രൂപയും പവന് 43,440 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
വെള്ളി നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല
സ്വർണവിലയിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. വിപണിയിൽ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2350 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ആഗോള വിപണിയിലെ ലഭ്യതക്കുറവ്, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങളിലെ വർധന, സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലുള്ള സ്വീകാര്യത എന്നിവയാണ് വെള്ളി നിരക്കിനെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യയിലെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും നികുതി വ്യവസ്ഥകളും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
വില വ്യതിയാനത്തിന് പിന്നിൽ
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ്, അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശ നിരക്കുകൾ, പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ആഗോള വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ തുടരുന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യത. നിലവിൽ വിലയിൽ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം പ്രകടമാണെങ്കിലും, വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം. വരും മാസങ്ങളിൽ ഉത്സവ സീസൺ കൂടി വരുന്നതോടെ സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറുമെന്നാണ് വിപണിയിലെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച്, മുൻകരുതലുകളോടെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഈ സമയത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.
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