ETV Bharat / business

കുതിപ്പിന് ശേഷം സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ അറിയാം

ഗ്രാമിന് 85 രൂപയുടെ കുറവാണ് വിപണിയിൽ ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിപണിവില 13,110 രൂപയിലെത്തി.

GOLD GOLD PRICE GOLD UPDATE GOLD INVESTMENT
Representative image (getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. തുടർച്ചയായുള്ള വില വർധനയ്ക്ക് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ കുറവ് സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 680 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,04,880 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഗ്രാമിന് 85 രൂപയുടെ കുറവാണ് വിപണിയിൽ ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിപണിവില 13,110 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കുതിപ്പാണ് പ്രകടമായിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ആശ്വാസമായി ഇന്ന് വിപണിയിൽ നേരിയ താഴ്‌ചയുണ്ടായത്. വിവാഹ സീസൺ സജീവമായതിനാൽ ഈ വിലക്കുറവ് വിപണിയിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ.

വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ വില
സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റ് കാരറ്റുകളിലുള്ള സ്വർണവിലയിലും സമാനമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,775 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഒരു പവൻ 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 86,000 രൂപയാണ് വിപണിവില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,395 രൂപയിലും പവന് 67,160 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,415 രൂപയും പവന് 43,320 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ വില ഗ്രാമിൻ്റെ വിലഒരു പവൻ്റെ നിരക്ക്
18 കാരറ്റ് 10,77586,200
14 കാരറ്റ് 8,39567,160
9 കാരറ്റ്5,41543,320

വെള്ളിവിലയിലും മാറ്റം
സ്വർണത്തോടൊപ്പം വ്യാപാര മേഖലയിൽ ദിനംപ്രതി വെള്ളിക്കും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ സീസണുകളിൽ വെള്ളിക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 240 രൂപയാണ് വിപണി വില. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,400 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും വെള്ളിയുടെ ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നത് വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളിവിലയിലും മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

പണിക്കൂലിയും നികുതിയും
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും നിർമാണവും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടും. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കപ്പെടുന്ന ആൻ്റിക്, കട്ടിങ് ഡിസൈനുകളുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയിലെ വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആഗോള ഘടകങ്ങൾ
ആഗോള വിപണിയിലെ സാമ്പത്തിക ചലനങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശനിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ബോണ്ട് യീൽഡിലെ മാറ്റങ്ങളുമാണ് സ്വർണവിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്നതും സ്വർണത്തിന് തിരിച്ചടിയാകാറുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപകർ കൂടുതലായി എത്തുന്നതാണ് പലപ്പോഴും വില വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും വിപണിക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വില കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉപയോക്താക്കൾ.

Also read:ഡിജിറ്റൽ നികുതി ചുമത്തിയാൽ 100 ശതമാനം തീരുവ; യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

TAGGED:

GOLD RATE IN KERALA
TODAY GOLD PRICE DROP
SILVER PRICE IN KERALA
KERALA GOLD MARKET NEWS
KERALA GOLD PRICE DROP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.