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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; പവന് 1,14,480 രൂപയായി

പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,310 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലത്തെ സ്വർണ വിലയിൽ നിന്നും ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 4, 2026 at 11:22 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 1,14,480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,310 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നേരിയ ഇടിവാണ് വിപണിയിൽ ഉണ്ടായത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടിയതാണ് വിപണിയിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ ഈ വ്യതിയാനം തുടരുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ച നിക്ഷേപ മാർഗമായി സ്വർണം മാറി. സാധാരണ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച ലാഭം സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ഓഹരി വിപണിയിലെ തുടർച്ചയായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും സ്വർണത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ആഗോള മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും സ്വർണത്തിലെ വില മാറ്റത്തെ സാധാരണക്കാരും നിക്ഷേപകരും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

മറ്റ് സ്വർണ നിരക്കുകൾ
വിവിധ കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും സംസ്ഥാനത്ത് വില കുറഞ്ഞു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 94,080 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് 94,120 രൂപയായിരുന്നു. 18 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ ഇടിഞ്ഞ് 11,760 രൂപയായി. 11,765 രൂപയായിരുന്നു പഴയ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വിലയിടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 73,240 രൂപയായി. നേരത്തെ ഇത് 73,320 രൂപയായിരുന്നു. 14 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9155 രൂപയിലെത്തി. 9165 രൂപയായിരുന്നു മുൻ നിരക്ക്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 47,240 രൂപയായി. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 5905 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന് 47,280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 5910 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണി നിരക്ക്.

ആഗോള വിപണിയുടെ സ്വാധീനം
ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ വിലയിലുണ്ടായ വർധന സ്വർണ വിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിച്ചു. ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിൽ താഴെയായി തുടരുകയാണ്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഉടൻ സമാധാന കരാറിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ എണ്ണ വിലയെ സാരമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു.

അമേരിക്കൻ ഡോളർ കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുതിയ പ്രവചനങ്ങളും സ്വർണ വിപണിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ അനുദിന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യത്തകർച്ചയും സ്വർണവിലയെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വാധീനിക്കും.

വിപണിയിലെ പ്രതീക്ഷകൾ
വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ വിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ സൂചന നൽകുന്നു. ഏഷ്യൻ വിപണികളിലെ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര വിലയെ സാരമായി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. പല രാജ്യങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങി ശേഖരിക്കുന്നത് ആഗോള തലത്തിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നു.

വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന ആഭ്യന്തര വിപണികളിൽ വലിയ കച്ചവടമാണ് വ്യാപാരികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഉയർന്ന വില സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡിജിറ്റൽ സ്വർണം, ഗോൾഡ് ഇടിഎഫ് തുടങ്ങിയ പുത്തൻ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും നാളുകളിൽ സ്വർണവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും.

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