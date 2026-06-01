സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; പവന് ഇന്നത്തെ വില 1,14,560 രൂപ
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്
Published : June 1, 2026 at 12:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,320 രൂപയുമായി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ ഈ വിലക്കുറവ് പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ്.
വിവിധ കാരറ്റുകളുടെ വില
സംസ്ഥാനത്ത് 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 11,765 രൂപയും പവന് 94,120 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 45 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. 14 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 9,165 രൂപയും പവന് 73,320 രൂപയുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 5,910 രൂപയും പവന് 47,280 രൂപയുമാണ് ഒമ്പത് കാരറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
ആഗോള വിപണിയുടെ സ്വാധീനം
ആഗോള വിപണിയിലെ എണ്ണവില വർധന സ്വർണവിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിൽ താഴെയാണ്. അമേരിക്കയും ഇറാനും ഉടൻ സമാധാന കരാറിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എണ്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഡോളർ കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ വില മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ബാങ്കുകൾ വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും വില നിർണയത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
പലിശനിരക്കും ഡോളർ മൂല്യവും
യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഉടൻ പലിശനിരക്ക് ഉയർത്താൻ ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ തീരുമാനം വന്നാൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയരും. ഇത് വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്നത് മറ്റ് കറൻസികളിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടിയാകും. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത താവളമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും കൂടിയ വിലയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും സ്വർണവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
സ്വർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും ചേർത്താണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകണം. ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലി കൃത്യമായി ചോദിച്ചറിയണം. എച്ച് യു ഐ ഡി മുദ്രയുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആറക്ക ആൽഫാന്യൂമറിക് കോഡാണ് ഇത്. ആഭരണങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ കോഡ് സഹായിക്കും. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അംഗീകരിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഹോൾമാർക്കിങ് നടക്കുന്നത്. വ്യാജ ആഭരണങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുമ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും. ബിൽ നിർബന്ധമായും ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം.
Also Read: ഹോട്ടലില് കയറിയാല് ഇനി കീശ കീറും; വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുത്തനെ കൂട്ടി