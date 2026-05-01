അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; വിവാഹ സീസണിൽ ആശ്വാസം
Published : May 1, 2026 at 10:54 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയുടെ കുറവുണ്ട്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,965 രൂപയായി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,11,720 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
വിലവിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
പതിനെട്ട് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 11,475 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഒരു പവന് 91,800 രൂപ നൽകണം. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 8,935 രൂപയായി. പവന് 71,480 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനയുണ്ടായിരുന്നു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,10,480 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 13,810 രൂപയുമായിരുന്നു. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയാണ് വില. പത്ത് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,500 രൂപ നൽകണം.
ആഗോള വിപണിയിലെ സ്വാധീനം
ലോക വിപണിയിലും സ്വർണവില ഇടിയുകയാണ്. നിലവിൽ ഒരു ഔൺസിന് 4,740 ഡോളറാണ് രാജ്യാന്തര വില. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണയായി യുദ്ധമോ മറ്റ് സംഘർഷങ്ങളോ നടക്കുമ്പോൾ സ്വർണവില ഉയരുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ആഗോളതലത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം വർധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. ഇതാണ് സ്വർണവില കുറയാൻ പ്രധാന കാരണം.
നിലവിൽ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. വില അപ്രതീക്ഷിതമായി കുറയുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. വിലയിലെ ഈ വർധനയും കുറവും അധിക കാലം നീണ്ടുനിൽക്കാറില്ല. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർ ഏറെയാണ്. ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും സ്വർണ വിപണിയിൽ വേഗത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്.
ഡോളറിൻ്റെ വിനിമയ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഇതിൽ നിർണായകമാണ്. അതിനാൽ സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും വിപണിയിൽ എക്കാലവും വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. വിദേശ വിപണിയിലെ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില വ്യത്യാസപ്പെടാം.
സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിച്ചടി
സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി വിവാഹ സീസണാണ്. ഈ സമയത്ത് സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. സ്വർണവില നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും അത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നില്ല. ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നൽകണം. ഗ്രാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ചേരുമ്പോഴാണ് വില കുതിച്ചുയരുന്നത്.
സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകൾ മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. കുറഞ്ഞത് 20 ശതമാനം വരെയാണ് പണിക്കൂലിയായി തന്നെ ഈടാക്കുന്നത്. ആൻ്റിക് ഡിസൈനുകൾക്കും കല്ലുകൾ പതിപ്പിച്ച ആഭരണങ്ങൾക്കും പണിക്കൂലി ഇതിലും കൂടും. ഇതിനൊപ്പം മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി കൂടിയാകുമ്പോൾ അന്തിമ വില വളരെ ഉയരും.
വിവാഹ ബജറ്റുകൾ അവതാളത്തിൽ
സ്വർണ വിലയിലെ ഈ അസ്ഥിരത സാധാരണക്കാരായ കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ്ങിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. പല കുടുംബങ്ങളുടെയും വിവാഹ ബജറ്റിനെ ഇത് അവതാളത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് വില കുറയുന്നത് നേരിയ ആശ്വാസം നൽകും.
എങ്കിലും സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന പണിക്കൂലി വലിയ ബാധ്യതയാണ്. ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത സ്വർണം മാത്രം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വിലകൂടുമെന്ന ഭയം കാരണം മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പണം അടച്ച് സ്വർണം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരും നിരവധിയാണ്. വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് മാത്രം സ്വർണത്തിൽ പുതിയ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതാണ് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതം. വില എത്ര ഉയർന്നാലും മലയാളികൾക്ക് സ്വർണത്തോടുള്ള പ്രിയം കുറയാറില്ല.
