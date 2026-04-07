സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; പവന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,09,880 രൂപയിലെത്തി. വെള്ളി നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല. പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഏകദേശം 1.40 ലക്ഷം രൂപയാകും.
Published : April 7, 2026 at 11:28 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് 600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 75 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കേരളത്തിൽ വില കുറയുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു.
ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക്
22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,09,880 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. ഒരു ഗ്രാമിന് 13,735 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 11,238 രൂപയും പവന് 89,904 രൂപയുമായി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 250 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,10,480 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,810 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. രാവിലെ കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും കൂടുന്ന പ്രവണതയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിപണിയിൽ കണ്ടത്. സ്വർണം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വില കുറയുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങുകയോ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ലാഭകരമാകും. വിപണിയിലെ അപ്രതീക്ഷിത ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കുകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിവ് സ്വർണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇതിനുപുറമെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സമാനമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പുതിയ യുദ്ധ സാഹചര്യം നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിക്കുമോ അതോ തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വം വിപണിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം വർധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിപണി
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസത്തെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഗ്രാം നിരക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാനാകും. ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് 13,655 രൂപയായിരുന്ന നിരക്ക് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് 180 രൂപ വർധിച്ച് 13,835 രൂപയിലെത്തി. തുടർന്നുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു. ഏപ്രിൽ ആറിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,810 രൂപയിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വലിയ ഇടിവുണ്ടായത്.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസത്തെ സ്വർണനിരക്ക് (ഗ്രാം)
|തീയതി
|24 കാരറ്റ്
|22 കാരറ്റ്
|ഏപ്രിൽ 06
|₹15,066 (-27)
|₹13,810 (-25)
|ഏപ്രിൽ 05
|₹15,093 (0)
|₹13,835 (0)
|ഏപ്രിൽ 04
|₹15,093 (0)
|₹13,835 (0)
|ഏപ്രിൽ 03
|₹15,093 (+196)
|₹13,835 (+180)
|ഏപ്രിൽ 02
|₹14,897 (-398)
|₹13,655 (-365)
സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണത്തിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സമയമാണിത്. പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്ക് എന്നിവ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ ഇന്നത്തെ വില പ്രകാരം ഏകദേശം 1.40 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നൽകേണ്ടിവരും. ഉയർന്ന വിലയാണെങ്കിലും സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസം ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ശക്തമാണ്. വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനയും ഇടിവും അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കാറില്ല എന്നതിനാൽ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ്.
