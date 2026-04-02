സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്, പവന് കുറഞ്ഞത് 1,120 രൂപ

22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 140 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,880 രൂപയിലെത്തി. 18 കാരറ്റിന് 920 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കാരണം. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് സാധ്യത.

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 2, 2026 at 10:46 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 140 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

വിപണിയിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക്

22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് 1,11,040 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. ഇന്നലെ ഇത് 1,12,160 രൂപയായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 140 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,880 രൂപയായി. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 14,020 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് 920 രൂപ കുറഞ്ഞ് 91,240 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെ 92,160 രൂപയായിരുന്നു വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 115 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ 11,520 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്നത്തെ വില 11,405 രൂപയാണ്.

14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് 680 രൂപ കുറഞ്ഞ് 71,080 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലത്തെ വില 71,760 രൂപയായിരുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഗ്രാമിന് 85 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 8,885 രൂപയായി. ഇന്നലെ ഇത് 8,970 രൂപയായിരുന്നു. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ഇന്നത്തെ വില 45,840 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ 46,280 രൂപയായിരുന്നു. 440 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,730 രൂപയായി. വെള്ളിക്ക് ഗ്രാമിന് 250 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2500 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. സ്വർണവിലയിലെ ഈ ഇടിവ് കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഡോളർ സൂചിക നിർണായകമാണ്. ഡോളർ ദുർബലമാകുന്നത് സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ നിർണായകമാണ്.

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം വർധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കും. വിപണിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഉയർന്ന വിലയാണെങ്കിലും സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസം ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ശക്തമാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്വർണവിലയിൽ ശാശ്വതമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

