സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,08,000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,500 രൂപയിലെത്തി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഡോളർ കരുത്താർജിച്ചതാണ് വിലയിടിവിന് പ്രധാന കാരണം.
Published : March 30, 2026 at 12:29 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,08,000 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ വില 13,500 രൂപയുമായി.
22 കാരറ്റിന് പുറമെ 18, 14, ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിലും മാറ്റമുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 88,760 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 11,095 രൂപയിലുമെത്തി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 69,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 8640 രൂപയുമായി നിരക്ക് താഴ്ന്നു. ഒൻപത് കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപയുടെ ഇടിവാണുണ്ടായത്. പവന് 44,600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 5575 രൂപയുമാണ് പുതിയ വില. സ്വർണവിലയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളി നിരക്കിലും ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. 10 ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 2450 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 245 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.
വിലയിടിവിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധ സാഹചര്യം സ്വർണവില ഉയർത്തുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിപണിയിൽ ഇതിന് വിപരീതമായ മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവില ഇടിയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കറൻസികൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ചെലവേറിയതാകും. കൂടാതെ രൂപയുടെ മൂല്യം വർധിക്കുന്നത് ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ഇടയാക്കും. ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെല്ലാം സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സ്വർണവിലയിലെ നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പണപ്പെരുപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്നതിനൊപ്പം ബോണ്ട് യീൽഡുകൾ വർധിക്കുന്നതും വിലമാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. വിപണികളിലുടനീളം വലിയ തോതിലുള്ള ലിക്വിഡേഷൻ നടക്കുന്നതും സ്വർണവിപണിയിൽ കാര്യമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത താവളമായി സ്വർണം താത്കാലികമായി ഒഴിവാക്കി യുഎസ് ഡോളറിനെയും ക്രൂഡ് ഓയിലിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് കെജിഎസ്എംഎ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ എസ് അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കുറവ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയും മാറുക. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ വിലയിലെ നേരിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പോലും പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ വലിയ പ്രതിഫലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. പലിശ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ അത് ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുകയും വിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപഭോക്താക്കൾ സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നത്. മുമ്പ് സ്വർണം വാങ്ങിയവർക്കും പുതിയ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത് പ്രാദേശിക ജ്വല്ലറികളിലെ വിൽപനയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
