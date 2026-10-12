സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്; പവന് കുറഞ്ഞത് 320 രൂപ
സ്വർണത്തിൻ്റെ മറ്റ് കാരറ്റുകളിലും ഇന്ന് നേരിയ വിലക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,370 രൂപയും പവന് 90,960 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില
Published : October 12, 2026 at 10:16 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,840 രൂപയിലും പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,10,720 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ വില വർധനവിന് ശേഷമുള്ള ഈ നേരിയ കുറവ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
സ്വർണത്തിൻ്റെ മറ്റ് കാരറ്റുകളിലും ഇന്ന് നേരിയ വിലക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,370 രൂപയും പവന് 90,960 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 8,855 രൂപയും പവന് 70,840 രൂപയുമായി വില നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 20 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 5,710 രൂപയും പവന് 45,680 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
വെള്ളി വില
സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയിലും ഇന്ന് നേരിയ മാറ്റം പ്രകടമാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 240 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. അതേസമയം 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് ഇന്ന് അഞ്ച് രൂപ വർധിച്ച് 2,400 രൂപയായി. സ്വർണത്തിനൊപ്പം വെള്ളിവിലയും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തുടരുന്നത് വിപണിയിൽ വലിയ പ്രതിഫലനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഭരണ നിർമാണത്തിനും വെള്ളിയുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചതാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണം.
താഴ്ന്ന കാരറ്റുകൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു
സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉയർന്ന വില കൊടുത്ത് ആഭരണം വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതിനാൽ താഴ്ന്ന കാരറ്റിലുള്ള ആഭരണങ്ങളെയാണ് ആളുകൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളാണ് ഈ കാരറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. സാധാരണ സ്വർണാഭരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയ്ക്ക് പണിക്കൂലി അൽപം കൂടുതലായിരിക്കും. വിവാഹ സീസണും ഉത്സവകാലവും അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിലുണ്ട്. അതിനാൽ പലരും അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി പുതിയത് വാങ്ങുന്നവരും വിപണിയിൽ സജീവമാണ്.
വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇസ്രയേൽ - പലസ്തീൻ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡും വില നിർണയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read: നയാരയ്ക്ക് പിന്നാലെ ജിയോ ബിപിയും; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൂട്ടി സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ