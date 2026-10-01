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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് കുറഞ്ഞത് 240 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

സ്വർണവില ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനാൽ താഴ്ന്ന കാരറ്റിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡാണ്.

KERALA GOLD RATE TODAY GOLD PRICE TODAY GOLD PRICE DROPS ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില
Gold (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 10:27 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,680 രൂപയിലും പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,440 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി വില വർധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിപണിയിൽ നേരിയ ആശ്വാസമായി വിലക്കുറവ് ഉണ്ടായത്. റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുന്ന സ്വർണ വിപണിയിൽ ഇന്നത്തെ വിലക്കുറവ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,240 രൂപയായി. ഇതോടെ പവന് 89,920 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ പവന് 70,040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 8,755 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഇന്നലെ ഇത് 8,775 രൂപയായിരുന്നു. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 15 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 5,645 രൂപയും പവന് 45,160 രൂപയുമാണ് വിപണി വില. സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വിലയിലും വലിയ വ്യത്യാസമാണ് വിപണിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റം
സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയിലും നേരിയ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രകടമാണ്. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 235 രൂപയായി. 10 ഗ്രാമിന് 2,350 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. ഇന്നലെ വെള്ളി ഒരു ഗ്രാമിന് 245 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,450 രൂപയുമായിരുന്നു ഈടാക്കിയിരുന്നത്. വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഭരണ നിർമാണത്തിനും വെള്ളി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വിലക്കുറവ് വിപണിയിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കും.

താഴ്‌ന്ന കാരറ്റുകൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു
സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉയർന്ന വില കൊടുത്ത് ആഭരണം വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതിനാൽ താഴ്ന്ന കാരറ്റിലുള്ള ആഭരണങ്ങളെയാണ് ആളുകൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളാണ് ഈ കാരറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുക. സാധാരണ സ്വർണാഭരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയ്ക്ക് പണിക്കൂലി അൽപം കൂടുതലായിരിക്കും. വിവാഹ സീസണും ഉത്സവകാലവും അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിലുണ്ട്. അതിനാൽ പലരും അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുന്നവരും വിപണിയിൽ സജീവമാണ്.

വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇസ്രയേൽ - പലസ്തീൻ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണത്തിന് അനുകൂലമായി മാറുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് വിലയിൽ പ്രതിഫലനമുണ്ടാകും.

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