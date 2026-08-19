സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് 680 രൂപ കുറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,670 രൂപയിലെത്തി.
Published : August 19, 2026 at 10:13 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തുടർച്ചയായ വിലവർധനയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിപണിയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 85 രൂപയും പവന് 680 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വിപണിയിൽ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 14,205 രൂപയായും ഒരു പവൻ്റെ വില 1,13,640 രൂപയായും താഴ്ന്നു.
വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ നിരക്കുകൾ
22 കാരറ്റിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണനിരക്കിലും വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,670 രൂപയിലെത്തി. ഇതിൻ്റെ പവൻ നിരക്ക് 93,360 രൂപയാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,090 രൂപയായും പവന് 72,720 രൂപയായും മാറി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,860 രൂപയായും പവന് 46,880 രൂപയായും വിപണിയിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നു.
വെള്ളി വിലയിലും ഇടിവ്
സ്വർണത്തോടൊപ്പം വെള്ളി നിരക്കിലും ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 245 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,450 രൂപ നിരക്കിലാണ് വിപണിയിലെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഭരണ നിർമാണത്തിനും വെള്ളി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വിലക്കുറവ് വിപണിക്ക് ഗുണകരമാകും.
വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധിയും ആശ്വാസവും
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തുടർന്ന സ്വർണവില വ്യാപാരികളെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ഒരുപോലെ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലാക്കിയിരുന്നു. ചിങ്ങമാസം ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാഹ സീസണുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ കുറഞ്ഞ വില സാധാരണക്കാർക്ക് താത്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, എച്ച് യു ഐ ഡി ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ തുക വേണ്ടിവരും. സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണെങ്കിലും ഉത്സവ സീസണുകൾ അടുത്തിരിക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ താഴ്ച വിപണിയിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സ്വർണ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ വിലക്കുറവ് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും കച്ചവടം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയുടെ സ്വാധീനം
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഡോളർ വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങളുമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ നയങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും തുടരുന്നതിനാൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ സൂചനകളും പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും സ്വർണത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
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സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപകർ കൂടുതലായി എത്തുന്നതും വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ വിലക്കുറവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുൻകൂട്ടി ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരമായിരിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്വർണവിലയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും.
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