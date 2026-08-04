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ചിങ്ങമാസം വരാനിരിക്കെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ അറിയാം

വിവാഹങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിലക്കുറവ് ഗുണം ചെയ്യും

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Gold (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 10:11 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,600 രൂപയിലാണ് നിലവിൽ വിൽപന നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,200 രൂപയുമായി.

മലയാളികളുടെ പുതുവർഷമായ ചിങ്ങമാസത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആഭരണ പ്രേമികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. വിവാഹങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിലക്കുറവ് ഗുണം ചെയ്യും. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പവന് 1,05,760 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 13,220 രൂപയിലുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത്.

വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന. കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിപണി പൂർണമായും അന്താരാഷ്ട്ര നിരക്കുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ ആഗോള തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ പ്രതിഫലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.

വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ വില
സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ 18, 14, ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണനിരക്കുകളിലും ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,845 രൂപയിലും പവന് 86,760 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,450 രൂപയും പവന് 67,600 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,450 രൂപയും പവന് 43,600 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലക്കുറവും സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനകരമാകും.

വെള്ളി നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല
സ്വർണവിലയിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. വിപണിയിൽ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2350 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ആഗോള വിപണിയിലെ ലഭ്യതക്കുറവ്, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങളിലെ വർധന, സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലുള്ള സ്വീകാര്യത എന്നിവയാണ് വെള്ളി നിരക്കിനെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യയിലെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും നികുതി വ്യവസ്ഥകളും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വെള്ളിയുടെ വില കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം വർധിക്കുന്നതോടെ വെള്ളിവില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

വില വ്യതിയാനത്തിന് പിന്നിൽ
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിവും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വില വർധിക്കാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. ഉത്സവ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വർധിക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ.

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