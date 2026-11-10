സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്; പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,680 രൂപയായി
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണവിലയിലും ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,810 രൂപയിലും പവന് 86,480 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്
Published : November 10, 2026 at 10:40 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുന്ന സ്വർണ വിപണിയിൽ ഇന്നത്തെ വിലക്കുറവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. തുടർച്ചയായ വില വർധനവിന് ശേഷമാണ് വിപണിയിൽ ഈ മാറ്റം പ്രകടമാകുന്നത്. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,210 രൂപയിലും പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,680 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ വിലവിവരങ്ങൾ
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണവിലയിലും ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,810 രൂപയിലും പവന് 86,480 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,455 രൂപയും പവന് 67,640 രൂപയുമായി മാറി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,455 രൂപയും പവന് 43,640 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിലും വിപണിയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 215 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,050 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപവും
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതകളുമാണ് സ്വർണവില പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. ആഗോള വിപണിയിൽ പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയും കറൻസികളുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ആസ്തിയായി കാണുന്നത് സ്വർണത്തെയാണ്. ഓഹരി വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ മൂലധനം സംരക്ഷിക്കാൻ വൻകിട കമ്പനികളും വ്യക്തികളും കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും മറ്റ് ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങി ശേഖരിക്കുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രകടമാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ ഒരു സുരക്ഷിത താവളമായി കാണുന്നു.
യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ നയങ്ങളും പ്രാദേശിക വിപണിയും
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് വരുത്തുന്ന പലിശനിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ യുഎസ് ബോണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം കുറയുകയും ഇത് നിക്ഷേപകരെ സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ വരുന്ന നേരിയ ഇടിവ് പോലും സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമാക്കുന്നതിനാൽ ആഗോളതലത്തിൽ വില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകുന്നു.
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ഇതിനു പുറമേ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്സവ സീസണുകളോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന ഡിമാൻഡും വിലക്കയറ്റത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷം കടന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ബജറ്റ് താളംതെറ്റിക്കുകയാണ്. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ട നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ ഈ വിലക്കയറ്റം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂർ ബുക്കിങ് നടത്തിയവർക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ ചെറിയ ആശ്വാസമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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