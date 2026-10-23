സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇതാണോ മികച്ച സമയം? സംസ്ഥാനത്ത് വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്
പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1,400 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 13,060 രൂപയും പവന് 1,04,480 രൂപയുമായി ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്.
Published : October 23, 2026 at 9:58 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണവിപണിയിൽ വീണ്ടും വൻ വീഴ്ച. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1400 രൂപയുടെ വൻ ഇടിവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 175 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,060 രൂപയിലും പവന് 1,04,480 രൂപയിലുമെത്തി. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 155 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,235 രൂപയും പവന് 1,05,880 രൂപയുമായിരുന്നു വ്യാപാരം.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
മറ്റ് കാരറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ വിലയിലും ഇന്ന് ഗണ്യമായ ഇടിവുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 145 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,690 രൂപയും പവന് 85,520 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 110 രൂപയാണ് വിപണിയിൽ കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 8360 രൂപയും പവന് 66,880 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ പവന് 43,160 രൂപയും ഗ്രാമിന് 5395 രൂപയുമായി. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്.
ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും നിർമാണവും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയിലെ വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ബില്ലിൽ എച്ച്യുഐഡി നമ്പർ, പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
വെള്ളി വില
സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയിലും ഇന്ന് നേരിയ മാറ്റം പ്രകടമാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 220 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് ഇന്നലത്തെ വിലയായ 2400ൽ നിന്ന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2300 രൂപയായി. സ്വർണത്തിനൊപ്പം വെള്ളിവിലയും താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ തുടരുന്നത് വിപണിയിൽ വലിയ പ്രതിഫലനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
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ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുക. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം എക്കാലവും സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
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