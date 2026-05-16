റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി സ്വർണവില ഇടിയുന്നു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ
വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ വില മാറ്റങ്ങൾ തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്
Published : May 16, 2026 at 12:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 800 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 100 രൂപ ഇടിഞ്ഞ് 14,350 രൂപയിലെത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ചതാണ് പ്രധാന കാരണം.
വിപണിയിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴിവച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ വില മാറ്റങ്ങൾ തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്ന സമയത്ത് സ്വർണം മികച്ച നിക്ഷേപമായി മാറുന്നു. മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ മികച്ച ലാഭം സ്വർണം നൽകുന്നു. അതിനാൽ രാജ്യത്തെ നിക്ഷേപകർ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും സ്വർണം വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. സാധാരണക്കാരാണ് നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൂടുതലായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നത്. മറ്റ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച നേട്ടം സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നത് നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വാസമാണ്. ഇത് വിപണിയിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
മറ്റ് സ്വർണ നിരക്കുകൾ
വിപണിയിൽ 18 കാരറ്റ് സ്വർണവിലയിലും വലിയ കുറവുണ്ട്. പവന് 1,320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വിപണി വില 94,320 രൂപയായി മാറി. ഇന്നലെ ഇത് 95,640 രൂപയായിരുന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 85 രൂപ ഇടിഞ്ഞു. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വില 11,790 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലത്തെ നിരക്ക് 11,955 രൂപയായിരുന്നു. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വിപണിയിൽ ഇന്ന് വിലയിടിഞ്ഞു.
പവന് 1,040 രൂപ കുറഞ്ഞ് 73,440 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,180 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 14 കാരറ്റ് പവന് 74,480 രൂപയായിരുന്നു വില. 14 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 9,310 രൂപയും നൽകണമായിരുന്നു. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പവന് 640 രൂപ ഇടിഞ്ഞു. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് 48,000 രൂപയായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,920 രൂപയിലെത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. വ്യാപാരികൾ പഴയ നിരക്കിൽ തന്നെ വിൽപന തുടരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകും.
വിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പലവിധ നികുതികളും ഉപഭോക്താവ് നൽകണം. അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കും അടയ്ക്കണം. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1.40 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നൽകേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ നിരക്കിൽ നേരിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സ്വർണം വാങ്ങാൻ വലിയ തുക മുടക്കേണ്ടി വരുന്നത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ്.
സാധാരണക്കാരെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് പ്രിയമേറുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇത്തരം താത്പര്യം വളരെ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടാകുന്ന വില മാറ്റങ്ങൾ അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കാറില്ല. അതിനാൽ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിക്ഷേപകർ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തണം. വിവാഹ സീസണുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ സ്വർണത്തിന് ഡിമാൻഡ് വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നുതുടങ്ങി. ആളുകൾ കൂടുതലായി വിപണിയിലേക്ക് നിക്ഷേപത്തിനായി എത്തുന്നുണ്ട്.
ആഗോള ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം
ആവശ്യക്കാർ വർധിച്ചതിനാൽ സ്വർണം കൂടുതലായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യണം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും സ്വർണം എത്തിക്കുന്നത്. യുഎഇ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഇതിനായി ആശ്രയിക്കുന്നു. ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ഇതിന് കാരണമാണ്. ഒപ്പം അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലുണ്ടായ വൻ ഇടിവാണ് സംസ്ഥാനത്തും ഇപ്പോൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. വരുംദിവസങ്ങളിലും മുൻകാലങ്ങളിലേത് പോലെ ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വർണ വിപണിയെ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. സ്വർണവില ഭാവിയിൽ പ്രവചനാതീതമായി തുടരുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. സ്വർണം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി കാണുന്നവർക്ക് പുതിയ വിലക്കുറവ് വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. വില ഇനിയും കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരും നിരവധിയാണ്.
Also Read: പെട്രോൾ കയറ്റുമതിക്ക് വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രം; ഡീസൽ തീരുവ കുറച്ചു