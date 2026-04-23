സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും നിരക്ക് താഴേക്ക്

സാധാരണയായി ലോകത്ത് യുദ്ധമോ മറ്റ് ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വർണവില ഉയരുകയാണ് പതിവ്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 10:54 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. ഇന്ന് പവന് 880 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 110 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇടിയുന്നത്. വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വില കുറയുന്നത് സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു.

ഇന്നത്തെ നിരക്ക് പ്രകാരം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,075 രൂപയും പവന് 1,12,600 രൂപയുമാണ്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 11,565 രൂപയായി നിരക്ക് കുറഞ്ഞു. ഒരു പവന് 92,520 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. സ്വർണത്തിന് ഒപ്പം വെള്ളിവിലയിലും കുറവുണ്ട്. സാധാരണ വെള്ളി ഗ്രാമിന് 260 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,600 രൂപ നൽകണം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മികച്ച വർധനയുണ്ടായ സ്വർണവിലയാണ് പിന്നീട് താഴേക്ക് എത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ ഈ മാറ്റം തുടരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന.

ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരികൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിലും സ്വർണവിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. സാധാരണയായി ലോകത്ത് യുദ്ധമോ മറ്റ് ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വർണവില ഉയരുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ആഗോളതലത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് വിപണിയിൽ വില കുറയാൻ കാരണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് പലപ്പോഴും വില കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർധനയും കുറവും വിപണിയിൽ അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കാത്തതും അതിശയകരമാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾ വൈകാതെ സ്വർണവിപണിയിൽ നിർണായകമായി പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം എന്നാണ് നിലവിലെ വിലയിരുത്തലുകൾ.

ആശ്വാസമായി വിലയിടിവ്
സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹ സീസണും മറ്റ് ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളും സജീവമാകുന്ന സമയമായതിനാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിടിവ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. വിപണിയിൽ വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളും സ്വർണത്തെ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു നിക്ഷേപമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ സ്വർണം ആഭരണങ്ങളായും നാണയങ്ങളായുമെല്ലാം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും താത്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മികച്ച സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് വിപണിയിൽ എക്കാലത്തും വലിയ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്.

വിലക്കുറവിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുറയുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ നിരക്കിനെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായ ഭിന്നതകളും വിപണിയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ മെച്ചപ്പെടുന്നതും സ്വർണവിപണിക്ക് സഹായകമാണ്.

രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയരുന്നത് രാജ്യത്തേക്കുള്ള സ്വർണ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കും. ഇതിന് പുറമെ സ്വർണവില റെക്കോഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തിയ സമയത്ത് വിവിധ നിക്ഷേപകർ വൻതോതിൽ സ്വർണം വിറ്റഴിച്ച് ലാഭം സ്വന്തമാക്കിയതും വിപണിയിൽ വില ഇടിയാൻ പ്രധാന കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

വിപണിയിലെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് സ്വർണവില കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വ്യാപാരികളുടെ അസോസിയേഷനുകൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്. കൂടുതൽ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് തവണ വരെയും അസോസിയേഷനുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാറുണ്ട്.

ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയിലും നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം, സ്വർണത്തിൻ്റെ പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതകൾ, രാജ്യത്തെ ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ വിവിധ ഘടകങ്ങളും വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ വിപണിയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകും.

