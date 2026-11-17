സ്വർണവില 316 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 560 രൂപ
Gold Price Below One Lakh: കേരളത്തിലെ സ്വർണവില ആദ്യമായി 1,00,000 രൂപ കടന്നത് 2025 ഡിസംബർ 23നാണ്. 2026 ജനുവരി നാലിനാണ് പവൻവില അവസാനമായി 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ നിന്നത്.
Published : November 17, 2026 at 9:53 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാമിന് 70 രൂപയും പവന് 560 രൂപയും കുറഞ്ഞതോടെ 316 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പവൻവില 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയെത്തി. ഇതോടെ വിപണിയിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 12,470 രൂപയും പവന് 99,760 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
ചരിത്രത്തിലെ ഉയർച്ചയും 316 ദിവസത്തെ ഇടവേളയും
കേരളത്തിലെ സ്വർണവില ആദ്യമായി 1,00,000 രൂപ കടന്നത് 2025 ഡിസംബർ 23നാണ്. അന്ന് രാവിലെ ഒറ്റയടിക്ക് 1,760 രൂപ വർധിച്ചതോടെ ഒരു പവൻ (22 കാരറ്റ്) സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,01,600 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 12,700 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ നിരക്ക്. തുടർന്ന് വില കുറഞ്ഞ് ഡിസംബർ 30ന് 99,880 രൂപയിലേക്കും ഡിസംബർ 31ന് വൈകിട്ട് 98,920 രൂപയിലേക്കും താഴ്ന്നു. പുതുവർഷ ദിനമായ 2026 ജനുവരി ഒന്നിന് പവൻവില 99,040 രൂപയായിരുന്നു. ജനുവരി രണ്ടിന് 99,880 രൂപയും ജനുവരി മൂന്ന്, നാല് തീയതികളിൽ 99,600 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണി നിരക്ക്. 2026 ജനുവരി നാലിനാണ് പവൻവില അവസാനമായി 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ നിന്നത്.
തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ ജനുവരി അഞ്ചിന് പവൻവില 1,00,760 രൂപയായി ഉയർന്നതോടെ നിരക്ക് വീണ്ടും 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലെത്തി. ജനുവരി അഞ്ച് മുതൽ നവംബർ 16 വരെ തുടർച്ചയായ 316 ദിവസങ്ങൾ (10 മാസവും 12 ദിവസവും) കേരളത്തിൽ സ്വർണവില 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്നു. ഈ കാലയളവിലാണ് 2026 ജനുവരി 29ന് പവൻവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റെക്കോഡ് നിരക്കായ 1,31,160 രൂപ വരെ എത്തിയത്. ജനുവരി അഞ്ചിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് 22 കാരറ്റ് സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയെത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തെ വിലനിലവാരം
കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി (2026 നവംബർ 10 മുതൽ നവംബർ 17 രാവിലെ വരെ) സ്വർണവിലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 10ന് രാവിലെ 1,05,680 രൂപയായിരുന്ന ഒരു പവൻ (എട്ട് ഗ്രാം) സ്വർണവില നവംബർ 16 ആയപ്പോഴേക്കും ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് 5,360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,00,320 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. നവംബർ 10ന് രാവിലെ ഗ്രാമിന് 13,210 രൂപയും പവന് 1,05,680 രൂപയുമായിരുന്നത് വൈകിട്ട് ഗ്രാമിന് 13,080 രൂപയും പവന് 1,04,640 രൂപയുമായി താഴ്ന്നു. അന്ന് രണ്ട് തവണയായി പവന് 1,400 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
നവംബർ 11ന് പവന് 520 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,04,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,015 രൂപയുമായി. നവംബർ 12ന് പവന് 1,600 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ വില 1,02,520 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 12,815 രൂപയിലുമെത്തി. നവംബർ 13ന് രണ്ട് തവണയായി പവന് 1,800 രൂപയാണ് ഇടിഞ്ഞത്. അന്ന് രാവിലെ ഗ്രാമിന് 12,695 രൂപയും പവന് 1,01,560 രൂപയുമായിരുന്ന നിരക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഗ്രാമിന് 12,590 രൂപയിലേക്കും പവന് 1,00,720 രൂപയിലേക്കും താഴ്ന്നു. നവംബർ 14ന് പവന് 200 രൂപ കൂടി 1,00,920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 12,615 രൂപയുമായി. നവംബർ 15ന് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് നവംബർ 16ന് പവന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,00,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 12,540 രൂപയുമായി രേഖപ്പെടുത്തി.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെയും വെള്ളിയുടെയും വില
വിപണിയിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വിലയിലും ഇന്ന് കുറവുണ്ടായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,205 രൂപയിലും പവന് 81,640 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 45 രൂപയാണ് താഴ്ന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 7,985 രൂപയും പവന് 63,880 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,150 രൂപയും പവന് 41,200 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. സ്വർണത്തിന് പിന്നാലെ വെള്ളിവിലയിലും ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 195 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 1,950 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.
റെക്കോഡ് കുതിപ്പിനുശേഷം വൻ വീഴ്ച; വിപണി തിരുത്തലിലെന്ന് കെജിഎസ്എംഎ
റെക്കോഡ് കുതിപ്പിനുശേഷം സ്വർണവിലയിൽ വൻ വീഴ്ചയുണ്ടായതോടെ വിപണി തിരുത്തലിലാണെന്നും വിലയിടിവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാകുമ്പോൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത വ്യാപാരികൾക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെജിഎസ്എംഎ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് അബ്ദുൽ നാസർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
കേരളത്തിലെ സ്വർണവിപണി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിലവ്യതിയാനങ്ങളിലൊന്നിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. 2025 ഡിസംബർ 30ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 99,880 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇപ്പോൾ അത് 99,760 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോഡ് വിലകളിലേക്ക് കുതിച്ച സ്വർണം വീണ്ടും 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയെത്തിയതോടെ വിപണിയിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2026 ജനുവരി അവസാനവാരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഔൺസിന് 5,595 ഡോളറിനടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഉണ്ടായ ശക്തമായ തിരുത്തലിൽ നവംബർ 16ന് വില 3,831 ഡോളറിനടുത്തേക്ക് താഴ്ന്നു. നവംബർ 17ന് ഏകദേശം 3,869 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. റെക്കോഡ് നിലവാരത്തിൽനിന്ന് ഏകദേശം 31 ശതമാനത്തോളമുള്ള ഇടിവാണിത്. ജനുവരി 31 ശനിയാഴ്ചയായതിനാൽ അന്നത്തെ വ്യാപാരനിരക്കായി 5,580 ഡോളർ പറയുന്നതിനുപകരം ജനുവരി 29ലെ റെക്കോഡ് നിലവാരമാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിലെ ഇടിവിനൊപ്പം രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും
സ്വർണവിലയിലെ ഈ വലിയ മാറ്റം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഡോളറിനെതിരായ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയനിരക്കും പ്രധാനമാണെന്ന് അഡ്വ. എസ് അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു. 2025 ഡിസംബർ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഡോളറിന് ഏകദേശം 89.77 രൂപയായിരുന്ന വിനിമയനിരക്ക് 2026 നവംബർ മധ്യത്തോടെ 93.93 രൂപയിലേക്കെത്തി. അതായത് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 4.6 ശതമാനം കുറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഏകദേശം 31 ശതമാനത്തോളം താഴ്ന്നപ്പോഴും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച ഇന്ത്യയിലെ വിലയിടിവിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകമായി മാറി. ഇന്ത്യ സ്വർണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയ്ക്കൊപ്പം രൂപയുടെ വിനിമയനിരക്കും ആഭ്യന്തര സ്വർണവിലയെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്.
വിലയിടിവിന് പിന്നിലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ ശക്തിപ്പെടൽ, പലിശനിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷകൾ, നിക്ഷേപകരുടെ വൻതോതിലുള്ള ലാഭമെടുപ്പ്, ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സ്വർണവിലയിലെ തിരുത്തലിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് കെജിഎസ്എംഎ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ റെക്കോഡ് നിലവാരത്തിലെത്തിയ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയവർക്ക് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിക്ഷേപകർ നടത്തിയ വിൽപനയും ലാഭമെടുപ്പും വിലയിൽ ശക്തമായ ഇടിവിന് കാരണമായി. പലിശ ലഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപമാർഗങ്ങളിലേക്കുള്ള താത്പര്യം വർധിക്കുന്നതും സ്വർണത്തിൻ്റെ ആകർഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതകളുമാണ് സ്വർണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. ആഗോള വിപണിയിൽ പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയും കറൻസികളുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ആസ്തിയായാണ് നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ കാണുന്നത്. ഓഹരി വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽനിന്ന് മൂലധനം സംരക്ഷിക്കാൻ വൻകിട കമ്പനികളും വ്യക്തികളും കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും മറ്റ് ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ മഞ്ഞലോഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങി ശേഖരിക്കുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ പ്രകടമാകുമ്പോഴെല്ലാം നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ സുരക്ഷിത താവളമായി മാറ്റാറുണ്ട്.
യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് നയങ്ങളും പ്രാദേശിക വിപണിയും
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് വരുത്തുന്ന പലിശനിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ യുഎസ് ബോണ്ടുകളിൽനിന്നുള്ള ലാഭം കുറയുകയും ഇത് നിക്ഷേപകരെ സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ ഇടിവ് പോലും സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമാക്കുന്നതിനാൽ ആഗോളതലത്തിൽ വില കുതിച്ചുയരാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്സവ സീസണുകളോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന ഡിമാൻഡും വിലക്കയറ്റത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പവൻവില 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ തുടരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് താളംതെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി ബുക്കിങ് നടത്തിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ ആശ്വാസമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നത്.
വിലക്കുറവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം; വാങ്ങൽ സജീവമാകുമോ?
സ്വർണവില കുറഞ്ഞത് സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് അഡ്വ. എസ് അബ്ദുൽ നാസർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിടിവ് അനുകൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ഉയർന്ന വില കാരണം മാറ്റിവച്ചിരുന്ന വാങ്ങലുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. എന്നാൽ വില ഇനിയും താഴുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വാങ്ങൽ നീട്ടിവയ്ക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുമുണ്ട്. അതിനാൽ വില കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമാത്രം വിപണിയിൽ ഉടനടി വലിയ ഉണർവുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാനാവില്ല. വിലയിലെ സ്ഥിരതയും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തതയും ഉപഭോക്താക്കളുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കും.
വിലക്കുറവിലും വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടത്തിൻ്റെ ആശങ്ക
വിലയിടിവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാകുമ്പോൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് സ്വർണം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് കെജിഎസ്എംഎ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നിലവിലെ വിപണിമൂല്യം കുറയുന്നത് വ്യാപാരികളുടെ പ്രവർത്തനമൂലധനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. പുതിയ വിലയിൽ വിൽക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ പഴയ സ്റ്റോക്കിൽ മൂല്യനഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.
വിലയിൽ തുടർച്ചയായി മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നതിനും വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും വ്യാപാരികൾക്ക് പ്രയാസം നേരിടുന്നു. വില ഇനിയും താഴുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതും വ്യാപാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. സ്വർണവില ഉയരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂല്യം വർധിക്കുന്നതുപോലെ വില കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിപരീതഫലവും വ്യാപാരമേഖലയ്ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിടിവ് വ്യാപാരികളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്.
സ്വർണവിലയുടെ ഭാവിയും വിപണിയിലെ സ്ഥിരതയും
അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശനിരക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം, രൂപയുടെ വിനിമയനിരക്ക്, ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ സ്വർണം വാങ്ങൽ എന്നിവയായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സമ്മർദം തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിലയിടിവിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ വർധിച്ചാൽ സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യവുമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഒരേസമയം അവസരവും വെല്ലുവിളിയുമാണ്. വിലക്കുറവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത വ്യാപാരികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
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സ്വർണവില ഉയരുന്നതും താഴുന്നതും വിപണിയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണെങ്കിലും അസാധാരണമായ വിലവ്യതിയാനങ്ങൾ വ്യാപാരമേഖലയെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കും. വിലക്കുറവിൻ്റെ നേട്ടം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുകയും വ്യാപാരമേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥിരതയും ആത്മവിശ്വാസവും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലെന്നും അഡ്വ. എസ് അബ്ദുൽ നാസർ പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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