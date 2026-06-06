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കേരളത്തിൽ സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഒരു പവന് 1,12,000 രൂപയായി

സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കാരറ്റുകളിലുമുള്ള സ്വർണവിലയിലും സമാനമായ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 225 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,505 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 11:19 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ ഇടിവ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 2200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,12,000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 275 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,000 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ നിരക്കിൽ നിന്നും വലിയ വില ഇടിവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ പവന് 1,14,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,275 രൂപയുമായിരുന്നു വില. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുകയാണ്. നിരക്കിലെ തുടർച്ചയായുള്ള ഈ കുറവ് സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഇനിയും വില കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉപയോക്താക്കൾ.

വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ വില
സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കാരറ്റുകളിലുമുള്ള സ്വർണവിലയിലും സമാനമായ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 225 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,505 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഒരു പവൻ 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 92,040 രൂപയാണ് വിപണിവില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 175 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,960 രൂപയിലും പവന് 71,680 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 115 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,775 രൂപയും പവന് 46,200 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കുറഞ്ഞത് വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും.

വില നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിനായുള്ള സ്വർണം ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്ത് സ്വർണത്തിന് എല്ലാക്കാലത്തും ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ആഭ്യന്തര വിപണിയെ വളരെവേഗം സ്വാധീനിക്കും.

അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ വിനിമയ മൂല്യം എന്നിവയെല്ലാം സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത താവളമായി സ്വർണത്തെ കാണുന്നതിനാൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധികളും വില നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

അധിക നിരക്കുകൾ
സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പവന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് നിരക്കുകൾ കൂടി ഉപയോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സ്വർണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്ക്, ആഭരണങ്ങളുടെ പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി എന്നിവ അടക്കമുള്ളവയാണ് അധികമായി നൽകേണ്ടത്. ഓരോ ആഭരണത്തിൻ്റെയും ഡിസൈനിന് അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.

വില കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർ ഈ വിലയ്ക്ക് പുറമെ അധിക നിരക്കുകൾ കൂടി മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കി വേണം ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈയിടെ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു. ഇത് വിപണിയിൽ വലിയൊരു ആശ്വാസത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന. സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും എച്ച്യുഐഡി മുദ്രയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ മുദ്രണം സഹായിക്കും. ആഭരണങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ നമ്പർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്വർണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഉപകരിക്കും. വരും മാസങ്ങളിൽ വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിലക്കുറവ് സ്വർണ വിപണിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിൽപനയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെയും നിക്ഷേപകരുടെയും പ്രതീക്ഷ.

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