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സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു

ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,275 രൂപയും പവന് 1,14,200 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 5, 2026 at 10:29 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,14,200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,275 രൂപയിലാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് തുടരുകയാണ്. നിരക്കിൽ കുറവുണ്ടായത് സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ വിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം
സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കാരറ്റുകളിലുമുള്ള സ്വർണവിലയിലും ഇന്ന് സമാനമായ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,730 രൂപയിലും പവന് 93,840 രൂപയിലുമാണ് വിപണനം നടക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,135 രൂപയും പവന് 73,080 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. കൂടാതെ ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,890 രൂപയും പവന് 47,120 രൂപയുമായി ഇന്നത്തെ നിരക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു.

പണിക്കൂലിയും നികുതിയും സാധാരണക്കാരന് വെല്ലുവിളി
സ്വർണവില കുറഞ്ഞത് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഘടകമാണ്. എങ്കിലും ഉയർന്ന പണിക്കൂലിയും മറ്റ് നികുതികളും സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കേവലം സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ ജ്വല്ലറികൾ ഈടാക്കുന്ന പണിക്കൂലിയും ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകണം. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയാണ് മിക്ക ജ്വല്ലറികളും ഈടാക്കുന്നത്. ഡിസൈനുകൾ മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ വർധനയുണ്ടാകും. ഇതിനൊപ്പം മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി നികുതിയായി നൽകുകയും വേണം.

നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കും പണിക്കൂലിയും നികുതിയും എല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ സ്വർണവിലയ്ക്ക് പുറമെ വലിയൊരു തുക ജനങ്ങൾക്ക് അധികമായി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഉയർന്ന നികുതി നിരക്കുകളും വർധിച്ച പണിക്കൂലിയും സാധാരണക്കാരെ കാര്യമായി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്.

വില നിർണയിക്കുന്ന ആഗോള ഘടകങ്ങൾ
ഇന്ത്യ തൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിനായുള്ള സ്വർണം പ്രധാനമായും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്ത് സ്വർണത്തിന് എല്ലാക്കാലത്തും ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലായതിനാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതുക്കൊണ്ടുതന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിപണിയെ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കും.

അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലുണ്ടായ വൻ ഇടിവാണ് സംസ്ഥാനത്തും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് സ്വീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും സ്വർണ വിപണിയിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധികളും യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളും മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും സ്വർണവിലയെ നിരന്തരം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ ആഗോള സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ സ്വർണ വിപണിയെ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപവും ആഭ്യന്തര വിപണിയും
വില എത്ര ഉയർന്നാലും സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം കേരളത്തിൽ എക്കാലത്തും സജീവമായി നിലനിൽക്കാറുണ്ട്. സ്വർണത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതും അപകടസാധ്യത ഇല്ലാത്തതുമായ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി കാണുന്നത്. വിപണിയിലെ അതിവേഗത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിക്ഷേപകർ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

അപ്രതീക്ഷിതമായ ഇത്തരം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അധികകാലം വിപണിയിൽ നീണ്ടുനിൽക്കാറില്ല. സുരക്ഷിതമായ ഭൗതിക ആസ്തി എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് എന്നും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുണ്ട്. ഇതിനാൽ വില കുറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിവേഗം സ്വർണം വാങ്ങാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ധാരാളം പേർ മുൻകൂട്ടി സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ട്.

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