സ്വർണം വാങ്ങാൻ മികച്ച അവസരം; സംസ്ഥാനത്ത് വില കുറഞ്ഞു
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില ഇടിഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 170 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,055 രൂപയിലെത്തി. പവന് 96,440 രൂപയാണ് നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 1,040 രൂപ കുറഞ്ഞു.
Published : May 15, 2026 at 11:33 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. ഒരു പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1640 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ പവന് വില 1,17,400 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 205 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,675 രൂപയിലെത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടിയതാണ് വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് കാരണം. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ തുടരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്ന സമയത്ത് മികച്ചൊരു നിക്ഷേപ മാർഗമായി സ്വർണം മാറുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ലാഭം സ്വർണം നൽകുന്നുവെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
മറ്റ് സ്വർണ നിരക്കുകൾ
18 കാരറ്റ് സ്വർണവിലയിലും വലിയ കുറവുണ്ട്. പവന് 1360 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വിപണി വില 96,440 രൂപയായി മാറി. ഇന്നലെ ഇത് 97,800 രൂപയായിരുന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 170 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,055 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെ 12,225 രൂപയായിരുന്നു ഗ്രാമിന് വിപണിയിൽ ഈടാക്കിയത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 1,040 രൂപ ഇടിഞ്ഞു. പുതിയ വില 75,120 രൂപയാണ്. ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,390 രൂപയായി. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കുറഞ്ഞു. പവന് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് 48,440 രൂപയാണ്. ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 6,055 രൂപയിലെത്തി.
വെള്ളിവിലയും താഴേക്ക്
സ്വർണത്തിന് പിന്നാലെ വെള്ളിവിലയിലും വൻ ഇടിവുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 290 രൂപയാണ് വിപണി നിരക്ക്. 10 ഗ്രാമിന് 2,900 രൂപ നൽകണം. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് ഇന്നലെ 320 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. 10 ഗ്രാമിന് 3,201 രൂപയാണ് മുൻപ് വിപണിയിൽ ഈടാക്കിയിരുന്നത്. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതും വെള്ളിവിലയെ സാധാരണയായി സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വിലയിലെ ഇടിവ് നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വാസമാണ്.
വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
സ്വർണവില കുറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. എന്നാലും സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ തുക നൽകണം. സ്വർണവിലയ്ക്ക് പുറമെ ഉപഭോക്താക്കൾ പണിക്കൂലി കൂടി നൽകണം. ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. കൂടാതെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കും സ്വർണത്തിന് ബാധകമാണ്. വിപണിയിലെ പുതിയ വിലയനുസരിച്ച് ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ 1.40 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വരും. ഓരോ ജ്വല്ലറിയിലും പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസം കാണാം. ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ നിരക്ക് മാറിയേക്കാം. ഇത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം
വില ഉയർന്നാലും സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം കേരളത്തിൽ സജീവമാണ്. സ്വർണത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായാണ് ജനങ്ങൾ കാണുന്നത്. വിപണിയിലെ അതിവേഗത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിക്ഷേപകർക്ക് മികച്ച അവസരമാണ്. സാധാരണയായി വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കാറില്ല. സുരക്ഷിതമായ ആസ്തി എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് എക്കാലത്തും ഡിമാൻഡുണ്ട്. സ്വർണവില കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതലാളുകൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ധാരാളം പേർ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത്. സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ട്.
ആഗോള ഘടകങ്ങൾ
ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും വിദേശത്ത് നിന്നാണ് സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്ത് സ്വർണത്തിന് എല്ലാക്കാലത്തും ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ തന്നെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിപണിയെ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കും. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലുണ്ടായ വൻ ഇടിവാണ് സംസ്ഥാനത്തും ഇപ്പോൾ പ്രതിഫലിച്ചത്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പ്രകടമാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ നേരിടുന്ന വിവിധ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ സ്വർണവിലയെ വരുംദിവസങ്ങളിലും സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.
