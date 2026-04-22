സ്വർണം വാങ്ങാൻ മികച്ച സമയം; അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ലാഭകരം
ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 265 രൂപയാണ് വിപണിവില. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,650 രൂപ നൽകണം. എന്നാൽ ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഈ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും
Published : April 22, 2026 at 12:02 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും താഴോട്ട്. അക്ഷയതൃതീയയ്ക്ക് പിന്നാലെ വിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം രണ്ട് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന വിപണിയിലാണ് വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പുതിയ മാറ്റപ്രകാരം ഒരു പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്ക് സ്വർണവില വീണ്ടുമെത്തുമോ എന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക് പ്രകാരം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,13,480 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 14,185 രൂപ നൽകണം. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 11,665 രൂപയും പവന് 93,240 രൂപയുമാണ് 18 കാരറ്റിൻ്റെ നിരക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 265 രൂപയാണ് വിപണിവില. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,650 രൂപ നൽകണം. എന്നാൽ ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഈ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. സ്വർണവിലയിലെ ഇടിവ് ആഭരണപ്രേമികൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളിലും വില ഇടിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിപണി.
സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ അയവ് വരുമെന്ന വാർത്തകളാണ് സ്വർണവില കുറയാൻ പ്രധാന കാരണം. ഒപ്പം ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളും ആഗോളവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. പണപ്പെരുപ്പം, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പലിശനിരക്കുകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. വിപണിയിൽ തുടർച്ചയായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പ്രകടമാണ്.
വിലയിലെ ഇത്തരം അപ്രതീക്ഷിത ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹസീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണത്തിന് മികച്ച ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സമയമാണിത്. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വില കുറയുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങുകയോ വ്യാപാരികൾ വഴി അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ലാഭകരമാകും. സ്വർണത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യമിടുന്നവർക്കും നിലവിൽ വളരെ അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.
വിലയിലെ പ്രതിഫലനം
ഏപ്രിൽ 16നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,080 രൂപയായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്. ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില. അന്ന് പവന് 1,09,240 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ വിപണിയിൽ വലിയ തുകതന്നെ ചെലവാക്കേണ്ടിവരും.
സ്വർണവിലയ്ക്കൊപ്പം പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്ക് എന്നിവകൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ വാങ്ങാൻ ഏകദേശം 1.40 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഉപഭോക്താവ് നൽകേണ്ടിവരും. ഉയർന്ന വിലയാണെങ്കിലും സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസം ജനങ്ങളിൽ ശക്തമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനയോ ഇടിവോ അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കാറില്ല എന്നതിനാൽ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. സാധാരണക്കാരുടെ ആശങ്കകൾക്കും പുതിയ വിലയിടിവ് പരിഹാരമാകും. വ്യവസായികാവശ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളി കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളിവിലയിലും ഉടൻ മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം.
