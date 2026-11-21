സ്വർണവില ഇടിവ് ആശ്വാസമോ ആശങ്കയോ? 46 വർഷത്തിനിടയിലെ വലിയ ഇടിവിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
2026 ജനുവരി 29-ന് കേരളത്തിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു പവൻ വില 1,31,160 രൂപയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ നവംബർ 20-ന് വില 92,080 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു.
Published : November 21, 2026 at 10:43 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ് തുടരുന്നതിനിടെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പവന് ഏകദേശം 15,000 രൂപയുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2025ന് ശേഷമാണ് സ്വർണവില ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ താഴുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന് 92,080 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,510 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണി വില.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തുടർന്ന സ്വർണവില തുടർച്ചയായി താഴ്ന്നത് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നു. സ്വർണവില റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയ ജനുവരിയിൽനിന്ന് പവന് 38,280 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ സ്വർണവിലയിലെ ഈ അഭൂതപൂർവമായ ഇടിവ് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതം സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതകാല സമ്പാദ്യം മുതൽ വ്യാപാരികളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനം വരെയുള്ള വലിയൊരു സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ഈ വിലത്തകർച്ച ബാധിക്കുമെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെജിഎസ്എംഎ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ എസ് അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.
2026 ജനുവരി 29ന് കേരളത്തിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു വില. നവംബർ 20ന് ഇത് 92,080 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ജനുവരിയിലെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽനിന്ന് പവന് 38,280 രൂപയുടെ ഇടിവാണിത്. ഏകദേശം 29.4 ശതമാനത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തകർച്ചയാണിത്. എട്ട് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഏകദേശം 40,000 രൂപയുടെ മൂല്യമാണ് ഈ കാലയളവിൽ കുറഞ്ഞത്.
ഈ ഇടിവിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ കൈവശം ഏകദേശം 30,000 ടൺ സ്വർണമുണ്ടെന്നാണ് വ്യാപകമായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന കണക്ക്. കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ കൈവശം ഏകദേശം 2,000 ടൺ സ്വർണമുണ്ടെന്ന വ്യവസായ മേഖലയിലെ കണക്കും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് കണക്കല്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണസമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണെന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ 2,000 ടൺ സ്വർണം 22 കാരറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കി ഗ്രാമിന് 4,785 രൂപയുടെ വിലയിടിവ് പരിഗണിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ വിപണി മൂല്യത്തിൽ ഏകദേശം 9.57 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാകുന്നു. ഇത് വിപണി വിലയിലെ മാറ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാങ്കൽപിക മൂല്യക്കുറവാണ്. സ്വർണം വിറ്റിട്ടില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും തുകയുടെ പണനഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർഥം. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ സമ്പാദ്യമായി സൂക്ഷിച്ച സ്വർണത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മൂല്യത്തിലുണ്ടായ ഇടിവിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആഘാതം കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ആഭരണമായും നിക്ഷേപമായും കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായും സ്വർണം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. വിവാഹം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, ഭവനനിർമാണം, മറ്റ് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. വില ഉയർന്നുനിന്ന സമയത്ത് സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ വിപണിമൂല്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞത്. സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വിൽക്കുകയോ പണയം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുകയിലും ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടാകുമെന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.
വിലയിടിവിൻ്റെ ആഘാതം വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക്
വിലയിടിവിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ ആഘാതം സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയിലാണ്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 12,000 സ്വർണ വ്യാപാരികളുണ്ടെന്നും അതിൽ ഏകദേശം 7,000 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗണ്യമായ സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരാണെന്നുമാണ് കെജിഎസ്എംഎയുടെ വ്യവസായ മേഖലയിലെ കണക്ക്. ഉയർന്ന വിലയിൽ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത സ്വർണത്തിൻ്റെ വിപണി മൂല്യം പെട്ടെന്ന് കുറയുമ്പോൾ വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ മൂലധന സമ്മർദമാണുണ്ടാകുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്ഥാപനം അഞ്ച് കിലോ സ്വർണം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമിന് 4,785 രൂപയുടെ വിലയിടിവ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വിപണി മൂല്യത്തിൽ ഏകദേശം 23.93 കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാകും. 7,000 സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതേ അളവിൽ സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപിച്ചാൽ മൊത്തം മൂല്യക്കുറവ് 1.67 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികമാകും. ഇത് യഥാർഥ വ്യാപാരികളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കല്ല. വിലയിടിവിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അളവിലും വാങ്ങിയ സമയത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. വില ഉയരുന്ന സമയത്ത് വ്യാപാരികൾ വലിയ തുക മുടക്കി വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പുനർമൂല്യനിർണയം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബാങ്ക് വായ്പയും മറ്റ് സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോക്ക് നിലനിർത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രവർത്തനമൂലധന പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാം. പഴയ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റഴിക്കൽ, പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങൽ, വിലയിലെ അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക താളത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം സ്വർണാഭരണ നിർമാണ മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത സ്വർണപ്പണിക്കാർ, ആഭരണ നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾ, ഡിസൈനർമാർ, മൊത്തവ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ, ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങി വലിയൊരു തൊഴിൽ ശൃംഖലയാണ് ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. വ്യാപാരത്തിലെ മാന്ദ്യം ഇവരുടെ തൊഴിലവസരങ്ങളെയും വരുമാനത്തെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്വർണവിലയിടിവ് സ്വർണ വായ്പാ മേഖലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പണയസ്വർണത്തിൻ്റെ വിപണിമൂല്യം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വായ്പത്തുകയും കുറയാം. കേരളത്തിലെ സ്വർണവ്യാപാരത്തിൻ്റെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമെന്ന കണക്കുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മേഖലയിലെ തളർച്ച സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വ്യാപാര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കും. വില കുറയുന്നത് പുതിയ വാങ്ങലുകൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുമെങ്കിലും വില ഇനിയും താഴുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യം വ്യാപാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം.
വില ഉയരുന്ന കാലത്ത് കുടുംബങ്ങളുടെ ആസ്തിമൂല്യം വർധിക്കുന്നതുപോലെ വിലയിടിവിൻ്റെ സമയത്ത് ആ മൂല്യം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വിലത്തകർച്ചയുടെ പ്രത്യാഘാതം കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റം ഒരു വിപണിയുടെ മാത്രം ചലനമല്ല. കുടുംബങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം, വ്യാപാരികളുടെ മൂലധനം, തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനം, ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു സാമ്പത്തിക വിഷയമാണ്. അതിനാൽ സ്വർണവിലയിടിവിനെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള അവസരമായി മാത്രം കാണാനാവില്ല. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യശേഷിയെയും വ്യാപാര മേഖലയെയും ഒരേസമയം ബാധിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിഭാസമായി ഇതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
46 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ്
സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ വലിയ ഇടിവിനെ 1980ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തിരുത്തലുകളിലൊന്നായി വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ 46 വർഷം മുൻപ് ആഗോള സ്വർണവിപണിയിൽ സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1980ലെ സ്വർണവിപണിയും ഇന്നത്തെ വിപണിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വിലയിലെ ചലനങ്ങളിൽ ചില സമാനതകൾ കാണാം. 1976 മുതൽ 1980 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില ഏകദേശം 541 ശതമാനം ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 667 ഡോളർ വരെ എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് വിലയിൽ വലിയ തകർച്ചയുണ്ടായി.
1982 ജൂണിൽ സ്വർണവില 318 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽനിന്ന് ഏകദേശം 52 ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് അന്നുണ്ടായത്. 1979ലെ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണപ്രതിസന്ധി, ആഗോള പണപ്പെരുപ്പം, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അധിനിവേശം, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തകർച്ച തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നിൽ. സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അനിശ്ചിതത്വം സ്വർണത്തിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപം വർധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് ചെയർമാൻ പോൾ വോൾക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പലിശനിരക്ക് 20 ശതമാനം വരെ ഉയർത്തിയതോടെ ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുകയും നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു.
ഇതാണ് തുടർന്നുണ്ടായ വലിയ വിലയിടിവിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. 1980ലെ ഇന്ത്യൻ സ്വർണവിപണിയും ഇന്നത്തേതിൽനിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അന്ന് ഗോൾഡ് കൺട്രോൾ ആക്ട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക സ്വർണ ഇറക്കുമതിക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വില അന്താരാഷ്ട്ര വിലയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു നീങ്ങിയിരുന്നില്ല. അനധികൃത ഇറക്കുമതി, കടത്ത്, ആഭ്യന്തര ലഭ്യത, രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് എന്നിവ ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില കുതിച്ചുയർന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽനിന്നുപോലും ഒൻപത് ടൺ സ്വർണം പുറത്തേക്ക് കടത്തിയതായി റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1990കളിലെ സാമ്പത്തിക ഉദാരവത്കരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വർണവിപണി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില, ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം, ഇറക്കുമതി തീരുവ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില, നിക്ഷേപകരുടെ താത്പര്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയെയും കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയെയും നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നതായി അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.
2026ലെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിടിവിന് പിന്നിലും വ്യത്യസ്തമായ ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ജനുവരിയിൽ ഔൺസിന് 5,600 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തിയ സ്വർണവില നവംബറിൽ 3,520 ഡോളറിനടുത്തേക്ക് താഴ്ന്നു. കേരളത്തിൽ ഒരു പവന് ഒറ്റദിവസം 3,760 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായതും വിപണിയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് വീണ്ടും ഉയർത്തിയേക്കുമെന്ന ആശങ്ക, ഡോളറിൻ്റെ ശക്തിപ്പെടൽ, അമേരിക്കൻ ബോണ്ട് യീൽഡിലെ വർധന, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ കുതിപ്പ്, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇടിവിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.
ഓഹരി വിപണിയിലെ നഷ്ടങ്ങളും മാർജിൻ ബാധ്യതകളും നേരിടാൻ ചില നിക്ഷേപകർ സ്വർണം വിറ്റഴിച്ചതും വിലയിടിവിൻ്റെ വേഗം വർധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ 1980ലെ സാഹചര്യം അതേപടി ഇന്ന് ആവർത്തിക്കുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. ഇന്നത്തെ സ്വർണവിപണിയിൽ കേന്ദ്രബാങ്കുകളുടെ വാങ്ങൽ, ഗോൾഡ് ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപങ്ങൾ, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. വില വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞതോടെ നിക്ഷേപകർ വീണ്ടും വാങ്ങലിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്നതും നിർണായകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്വർണവിലയിലെ ഈ ഇടിവ് ദീർഘകാല മുന്നേറ്റത്തിനിടയിലെ ഒരു വലിയ തിരുത്തലാണോ അതോ കൂടുതൽ വിലയിടിവിലേക്കുള്ള തുടക്കമാണോ എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പലിശനിരക്ക്, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ആഗോള നിക്ഷേപ ഒഴുക്ക് എന്നിവയുടെ തുടർന്നുള്ള ചലനങ്ങളായിരിക്കും സ്വർണവിലയുടെ അടുത്ത ദിശ നിർണയിക്കുക. 1980ലെ ചരിത്രം നൽകുന്ന പാഠം വ്യക്തമാണ്. സ്വർണം വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നതുപോലെ തന്നെ വലിയ തിരുത്തലുകൾക്കും വിധേയമാകാം. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വിലയിടിവിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്നത്തെ വിപണിയുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കാനാവില്ലെന്നും ഇന്നത്തെ വിപണിയുടെ ഘടനയും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും പ്രത്യേകം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.
ഇടിവിന് പിന്നാലെ വിപണിയിൽ ഡിമാൻഡ് ശക്തമാകുന്നു
തുടർച്ചയായ വിലയിടിവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിപണിയിൽ തിരിച്ചുകയറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഔൺസിന് 3,520 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്ന സ്വർണവില 50 ഡോളറിലധികം ഉയർന്ന് നിലവിൽ 3,575 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽനിന്ന് സ്വർണം തിരിച്ചുകയറുന്നത് വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റമാണ്. വില വലിയ തോതിൽ താഴ്ന്നതോടെ നിക്ഷേപകർ വീണ്ടും സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതായാണ് സൂചന. കുറഞ്ഞ വിലയിലെ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിക്ഷേപകർ വാങ്ങൽ ആരംഭിച്ചാൽ സ്വർണവിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ നിക്ഷേപകരുടെ വാങ്ങൽ താത്പര്യം ശക്തമാകുന്നത് വിലയുടെ തിരിച്ചുകയറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഘടകമാണ്.
അതിനിടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 81 ഡോളറിലും ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 92.56 നിലവാരത്തിലുമാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും ഡോളറിൻ്റെ ചലനങ്ങളും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും തുടർന്നുള്ള സ്വർണവിലയുടെ ഗതിയെ സ്വാധീനിക്കും. തുടർച്ചയായ വിലയിടിവ് മാത്രം മുൻനിർത്തി വിപണിയെ വിലയിരുത്തേണ്ട സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽനിന്നുള്ള തിരിച്ചുകയറ്റവും പുതിയ വാങ്ങൽ താത്പര്യവും വിപണിയുടെ ദിശയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ സ്വർണത്തിന് അനുകൂലമാണെങ്കിലും ഇത് സ്ഥിരമായ മുന്നേറ്റമായി മാറുമോ എന്നത് തുടർന്നുള്ള വാങ്ങൽ താത്പര്യത്തെയും ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വർണത്തിന് പിന്നാലെ വെള്ളിക്കും തകർച്ച
അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില 3,530 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നതോടെയാണ് വിപണിയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അമേരിക്കൻ പലിശനിരക്കും ബോണ്ട് യീൽഡും ശക്തമായ ഡോളറും വിപണിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നതിനൊപ്പം ഓഹരി വിപണിയിലെ നഷ്ടം നികത്താനുള്ള വിൽപന സമ്മർദവും വിലയെ ബാധിക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായും വിപണി ദുർബലമായ പ്രവണതയിലാണ്.
വെള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യാവസായിക ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കൂടി വിലയിടിവിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉടനടി ശക്തമായ തിരിച്ചുകയറ്റം ഉറപ്പുപറയാനാവില്ല. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷം കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള വാങ്ങലുകൾ വിപണിയിൽ താത്കാലിക വിലത്താങ്ങിന് വഴിയൊരുക്കാം. വില ഇനിയും കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വാങ്ങൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന പ്രവണതയും വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കെജിഎസ്എംഎ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.
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