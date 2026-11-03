സ്വർണവില താഴേക്ക്: ദീപാവലി വിപണിയിൽ തിരക്ക്, വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്കും സുവർണാവസരം
കേരളത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ സ്വർണവ്യാപാരശാലകളും തൻതേരസ്, ദീപാവലി വിപണിയെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു
Published : November 3, 2026 at 12:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായ നേരിയ ഇടിവ് ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി, തൻതേരസ് വിപണികൾക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം സർവകാല റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവിലയിൽ നവംബർ ആദ്യവാരത്തോടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ സ്വർണവ്യാപാരശാലകളും ഉത്സവ വിപണിയെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സീസണിലെ ഏറ്റവും നിർണായകവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ശനിയാഴ്ചത്തെ തൻതേരസ് വ്യാപാരദിനത്തിൽ ജ്വല്ലറികളിൽ വലിയ ജനത്തിരക്കും ഉയർന്ന വിൽപ്പനയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വ്യാപാരി സമൂഹം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. സമ്പത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി കരുതപ്പെടുന്ന തൻതേരസ് നാളിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ശുഭകരമായി കാണുന്ന ആചാരം വ്യാപാരമേഖലയ്ക്ക് എന്നും വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്.
വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളും വിപണിയിലെ പ്രതീക്ഷയും
വിപണിയിലെ മുൻവർഷങ്ങളിലെ നിരക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്വർണവില വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നിലവിലുള്ള വിലക്കുറവ് ഉപഭോക്താക്കളെ കടകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദീപാവലി ദിനമായ ഒക്ടോബർ 20ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 11,980 രൂപയും പവന് 95,840 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ മൂന്നിന് ഗ്രാമിന് 11,290 രൂപയും പവന് 90,320 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
2026 നവംബർ മൂന്നിന് ഗ്രാമിന് 12,800 രൂപയും പവന് 1,02,400 രൂപയുമാണ് വിപണിയിലെ നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ദീപാവലി ദിവസത്തെ നിരക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പവന് 6,560 രൂപയുടെ വർധനവ് മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസമായ നവംബർ മൂന്നിലെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പവന് 12,080 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് സുവർണാവസരം
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളാണ് പ്രകടമായത്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വില കുതിച്ചുയർന്നത് സാധാരണക്കാരെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ നവംബർ തുടങ്ങിയതോടെ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. വിലയിലുണ്ടായ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിലും ദീപാവലി സീസണിൽ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം വളരെ ശക്തമാണെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വില കുറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഈ അനുകൂല സാഹചര്യം മുതലാക്കി കൂടുതൽ അളവിൽ സ്വർണം വാങ്ങാനും, വരാനിരിക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾ, കുടുംബാഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി മുൻകൂട്ടി ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്വർണവിലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കുറവ് വിപണിക്ക് വലിയ ഉണർവാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ എസ് അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന തൻതേരസ്, ദീപാവലി ദിനങ്ങളിൽ വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വലിയ വ്യാപാരസാധ്യതകളാണ് തുറക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിലക്കുറവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബങ്ങളും നിക്ഷേപകരും ഒരുപോലെ ജ്വല്ലറികളിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ, കേരളത്തിലെ ഗോൾഡ് റിട്ടെയ്ൽ മേഖലയിൽ ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി വൻ വിജയകരമായ ഒരു സീസണായി മാറുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നത്.
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