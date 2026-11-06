പവന് 1960 രൂപ കുറഞ്ഞു; അധിക സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേരിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് സ്വർണവ്യാപാരികൾ
കേരളത്തിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച വില മാത്രം നൽകിയാൽ പോരാ എന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്
Published : November 6, 2026 at 10:46 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ജിഎസ്ടി പരിശോധനയുടെ പേരിൽ വ്യാപാരികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി സ്വർണവ്യാപാരികൾ. ഗ്രാമിന് 245 രൂപയും പവന് 1960 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതിനിടെയാണ് അധിക സ്റ്റോക്ക് കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ നികുതി അടപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെജിഎസ്എംഎ) രംഗത്തെത്തിയത്.
സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുമാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. വിവാഹ സീസൺ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സ്വർണവിലയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബജറ്റിനെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 245 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,140 രൂപയിലും എട്ട് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു പവന് 1,05,120 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 205 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,750 രൂപയും പവന് 86,000 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,410 രൂപയും പവന് 67,280 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,425 രൂപയും പവന് 43,400 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. വെള്ളിയുടെ വിലയിലും ഇന്ന് ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 210 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,100 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
പണിക്കൂലിയും നികുതിയും
കേരളത്തിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച വില മാത്രം നൽകിയാൽ പോരാ എന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. സ്വർണവിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ കൂടി ചേർത്താണ് ആഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമ വില കണക്കാക്കുന്നത്. ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാറുണ്ട്.
മെഷീൻ നിർമിതമായ ആൻ്റിക് ഡിസൈനുകൾക്കും കട്ടിങ് വർക്കുകൾക്കും പണിക്കൂലി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സാധാരണയായി ജ്വല്ലറികൾ ആകെത്തുകയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ 15 ശതമാനം വരെയാണ് പണിക്കൂലിയായി ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് സ്വർണം വാങ്ങാനെത്തുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ കീശ ചോർത്തുന്നു. ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ജിഎസ്ടി പരിശോധനയും വ്യാപാരികളുടെ ആശങ്കയും
അതേസമയം ജിഎസ്ടി പരിശോധനയുടെ പേരിൽ സ്വർണവ്യാപാരികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി. അധിക സ്റ്റോക്ക് കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും നിയമനടപടികൾ പാലിക്കണമെന്നും സമ്മർദം ചെലുത്തി ഉടൻ നികുതി അടപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയിൽ ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന പരിശോധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയരുകയാണ്. നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിനും നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരിശോധന നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ അധികാരം നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രമേ വിനിയോഗിക്കാവൂ. പരിശോധനയുടെ പേരിൽ വ്യാപാരികളെയും ജീവനക്കാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം അടപ്പിക്കുന്ന സമീപനം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അധിക സ്റ്റോക്കും നിയമനടപടികളും
ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ രേഖകളിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അതിൻ്റെ കാരണം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാൽ അധിക സ്റ്റോക്ക് കണ്ടെത്തി എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ വ്യാപാരി നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് തീരുമാനിക്കാനാവില്ല. സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയിൽ പഴയ സ്വർണത്തിൻ്റെ വാങ്ങൽ, എക്സ്ചേഞ്ച്, നിർമാണം, ജോബ് വർക്ക്, അറ്റകുറ്റപ്പണി, വിവിധ ഇടപാടുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
ഓരോ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും യഥാർഥ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കാതെ അതിനെ നികുതി വെട്ടിപ്പായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നീതിയുക്തമല്ല. അധിക സ്റ്റോക്ക് കണ്ടെത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഇനം, അളവ്, തൂക്കം, രേഖകളുമായുള്ള വ്യത്യാസം, അതിൻ്റെ കാരണം എന്നിവ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. വ്യാപാരിയുടെ വിശദീകരണവും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പരിശോധിക്കണം. യഥാർഥത്തിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവുകളും നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനവും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നടപടിയെടുക്കണം. സ്റ്റോക്കിൽ അധികം സ്വർണം കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ ഒരു തുക കണക്കാക്കി അടയ്ക്കാൻ വ്യാപാരിയെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് നിയമപരമായ നികുതി നിർണയ നടപടിയല്ല.
സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുകെട്ടലും വ്യവസ്ഥകളും
ജിഎസ്ടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 67 പ്രകാരം പരിശോധന, സെർച്ച്, കണ്ടുകെട്ടൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടുകെട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളോ അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ രേഖകളോ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് ന്യായമായ കാരണങ്ങളോടെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അധികാരപ്പെടുത്തലും നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമാണ്. സാധാരണ വ്യാപാരത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന റണ്ണിങ് സ്റ്റോക്കും നിയമപ്രകാരം കണ്ടുകെട്ടലിന് വിധേയമാകാവുന്ന സാധനങ്ങളും ഒന്നല്ല.
റണ്ണിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന പേരിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും പൂർണമായ ഒഴിവ് നൽകുന്ന പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ ജിഎസ്ടി നിയമത്തിലില്ല. അതുപോലെ സ്റ്റോക്കിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ടുമാത്രം മുഴുവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും കണ്ടുകെട്ടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ അധികാരമില്ല. കണ്ടുകെട്ടൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഫോമുകൾ മുഖേന അധികാരപ്പെടുത്തലും ഉത്തരവും നൽകണം. കണ്ടുകെട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഇനം, അളവ്, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻവെൻ്ററി തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് വാങ്ങണം. സാധനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടുകെട്ടാൻ പ്രായോഗികമല്ലെങ്കിൽ അവ നീക്കം ചെയ്യുകയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന നിരോധന ഉത്തരവ് നൽകാം.
പണം അടപ്പിക്കാനുള്ള സമ്മർദം
പരിശോധനയ്ക്കിടെ സ്റ്റോക്കിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തിയാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരു നിശ്ചിത തുക ഉടൻ അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന പരാതികൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നടപടികളുണ്ടാകുമെന്ന തരത്തിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ 2022 മെയ് 25ന് പുറത്തിറക്കിയ സിബിഐസി നിർദേശം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
പരിശോധനയുടെയും അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും സമയത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ സമ്മർദം ചെലുത്തിയോ നികുതി തുക അടപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഈ നിർദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യാപാരിക്ക് സ്വന്തം കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയാ നികുതി അടയ്ക്കാം. എന്നാൽ അതിന് സമ്മർദമോ നിർബന്ധമോ ഉണ്ടാകരുത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക ഉടൻ അടയ്ക്കാൻ വ്യാപാരിയെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഈ നിർദേശത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്തയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. നികുതി ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അതിന് വ്യക്തമായ കണക്കും നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനവും നൽകണം. വ്യാപാരിയുടെ വിശദീകരണം പരിശോധിച്ചശേഷം നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണം.
സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണം
നോട്ടിസും ഹിയറിങ്ങും കൂടാതെ നികുതി ബാധ്യത തീരുമാനിക്കാനാവില്ല. ജിഎസ്ടി നിയമത്തിൽ നികുതി നിർണയത്തിന് വ്യക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വ്യാപാരിക്കെതിരെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് ആരോപണമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കുറ്റം, ഏത് ഇടപാടിലാണ് ക്രമക്കേട്, എത്രയാണ് നികുതി ബാധ്യത, അതിന് ആധാരമായ രേഖകൾ ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം. നിയമപ്രകാരമുള്ള നോട്ടിസ് നൽകി വിശദീകരണം തേടുകയും മറുപടി പരിശോധിക്കുകയും വേണം. പരിശോധനാ സമയത്ത് തന്നെ വ്യാപാരിയെ കുറ്റക്കാരനായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പണം അടപ്പിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിക്രമമല്ല. ജ്വല്ലറികളിലെ പരിശോധനകൾ പൂർണമായും സുതാര്യമായിരിക്കണം.
പരിശോധനയുടെ സമയത്ത് കടയിലെ സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയോ ദൃശ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നിലവിലുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം. പരിശോധനയുടെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം. സ്റ്റോക്ക് തൂക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇനത്തിൻ്റെയും അളവും തൂക്കവും രേഖപ്പെടുത്തണം. പരിശോധനയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യാപാരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കണം. ആവശ്യമായ രേഖകൾ ശേഖരിക്കുകയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് വ്യാപാരിക്ക് നൽകുകയും വേണം.
വ്യാപാരികളെ സംരക്ഷിക്കണം
പരിശോധനയിൽ വ്യാപാരികളെ മാത്രമല്ല, കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനം അവസാനിപ്പിക്കണം. നിയമപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൊഴി വാങ്ങാനോ പണം അടപ്പിക്കാനോ അധികാരമില്ല. കേരളത്തിലെ സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുകിട വ്യാപാരികളും ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളും ആശ്രയിച്ചാണ് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത്. നികുതി നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരെ അനാവശ്യ പരിശോധനകളുടെയും ഭീഷണികളുടെയും പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
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നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. എന്നാൽ നിയമം പാലിച്ച് വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരുടെ ആത്മാഭിമാനവും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വകുപ്പും കേന്ദ്ര ജിഎസ്ടി അധികൃതരും അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് സ്വർണവ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിശോധനകൾക്ക് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം. പരിശോധനയുടെ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പരാതികൾ അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കണം. നിയമത്തിൻ്റെ അധികാരം വ്യാപാരികളെ സംരക്ഷിക്കാനും നീതി ഉറപ്പാക്കാനുമാണ്, മറിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും സമ്മർദത്തിലാക്കാനും അല്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓർമിപ്പിച്ചു.
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