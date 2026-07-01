സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ അറിയാം
സ്വർണവിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവിലയും താഴേക്കാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വില നിലവിൽ 240 രൂപയാണ്
Published : July 1, 2026 at 2:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 480 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,03,240 രൂപയും ഗ്രാമിന് 115 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,905 രൂപയുമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിലവർധനയ്ക്ക് ശേഷം തുടർച്ചയായ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന വിലയിടിവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,02,760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 12,845 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിയിലെ നിരക്ക്.
വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ നിരക്ക്
വിപണിയിൽ 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 400 രൂപ വർധിച്ച് 84,880 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെ ഇത് 84,480 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,610 രൂപയായി. ഇന്നലത്തെ വില 10,560 രൂപയായിരുന്നു. 58.3 ശതമാനം ശുദ്ധമായ സ്വർണവും 41.7 ശതമാനം ചെമ്പ്, വെള്ളി തുടങ്ങിയ മറ്റ് ലോഹങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 14 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 66,080 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഇന്നലെ ഇത് 65,800 രൂപയായിരുന്നു. അതേസമയം, 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,260 രൂപയായി. 8,225 രൂപയായിരുന്നു പഴയ വില.
ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 200 രൂപയുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ 42,640 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെ പവന് 42,440 രൂപയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,330 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതും സ്വർണത്തെ നിക്ഷേപമായി കണ്ട് പണമിറക്കിയവർക്ക് നിരാശ പകരുന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ.
നികുതിയും പണിക്കൂലിയും
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും നിർമാണവും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടും. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ആൻ്റിക്, കട്ടിങ് ഡിസൈനുകളുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയിലെ വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ബിഐഎസ് ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത ആഭരണങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങാനും ഉപഭോക്താക്കൾ മറക്കരുത്.
വെള്ളിവിലയും താഴേക്ക്
സ്വർണവിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവിലയും താഴേക്കാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വില നിലവിൽ 240 രൂപയാണ്. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,400 രൂപയാണ് വിപണിയിലെ നിരക്ക്. സ്വർണം പോലെതന്നെ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ള ലോഹമാണ് വെള്ളി. വില കുറഞ്ഞതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉചിതമായ സമയമാണിപ്പോൾ.
വിലയിടിവിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
ആഗോള വിപണിയിൽ യുഎസ് ഡോളർ ശക്തി പ്രാപിച്ചതും യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് ഉയർത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചനകളുമാണ് സ്വർണവില കുത്തനെ കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം ഉയരുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ചെലവേറിയതായി മാറുകയും ഇത് ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലുപരി ഇന്ത്യൻ വിപണികളിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതിക്ക് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞതും ആളുകൾ ഉയർന്ന വില കണ്ട് കൈവശമുള്ള പഴയ സ്വർണം വിറ്റ് പണമാക്കാൻ തയാറാകുന്നതും വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ വിപണിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പ്രതിഫലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിക്ഷേപകർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. സ്വർണവിലയിലെ ഈ കുറവ് സാധാരണക്കാർക്കും ചെറുകിട നിക്ഷേപകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാകുന്നു. സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.
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