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ഇന്നത്തെ കോടിപതി ! ധനലക്ഷ്‌മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്‌മി DL 75 ലോട്ടറി ഫലം വിശദമായറിയാം.

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Dhanalekshmi DL 75 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2026 at 3:18 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ബുധനാഴ്‌ചകള്‍ തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന ധനലക്ഷ്‌മി DL 75ന്‍റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. DN 862528 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി അടിച്ചത്. DP 984282 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം DO 531490 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജങ്‌ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. കൂടാതെ 5000, 2000, 1000, 200, 100 രൂപയുടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും വിജയികള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.

ധനലക്ഷ്‌മി DL-76 സമ്മാന ഘടന

ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ

രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ

മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ

നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ

അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ

ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ

ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ

എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ

ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ

ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്നടുക്കെടുപ്പ് തീയതിഫലം
സ്ത്രീ ശക്തി SS-544നവംബർ 03click here
ഭാഗ്യതാര BT-78നവംബർ 02click here
കാരുണ്യ KR-774ഒക്‌ടോബർ 31click here
സുവർണ്ണ കേരളം SK-75ഒക്‌ടോബർ 30click here
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647ഒക്‌ടോബർ 29click here
ധനലക്ഷ്‌മി DL 75ഒക്‌ടോബർ 28click here
സ്ത്രീ ശക്തി SS-543ഒക്‌ടോബർ 27click here
ഭാഗ്യതാര BT-77ഒക്‌ടോബർ 26click here
കാരുണ്യ KR-773ഒക്‌ടോബർ 24click here
സുവർണ കേരളം SK-74ഒക്‌ടോബർ 23click here

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LOTTERY RESULT TODAY
DHANALEKSHMI DL 75 LOTTERY
KERALA LOTTERY RESULT LIVE
ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

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