ഇന്നത്തെ കോടിപതി ! ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മി DL 75 ലോട്ടറി ഫലം വിശദമായറിയാം.
Published : November 4, 2026 at 3:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ബുധനാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി DL 75ന്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. DN 862528 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി അടിച്ചത്. DP 984282 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം DO 531490 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. കൂടാതെ 5000, 2000, 1000, 200, 100 രൂപയുടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും വിജയികള്ക്ക് ലഭിക്കും.
ധനലക്ഷ്മി DL-76 സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
|ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്
|നടുക്കെടുപ്പ് തീയതി
|ഫലം
|സ്ത്രീ ശക്തി SS-544
|നവംബർ 03
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|ഭാഗ്യതാര BT-78
|നവംബർ 02
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|കാരുണ്യ KR-774
|ഒക്ടോബർ 31
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|സുവർണ്ണ കേരളം SK-75
|ഒക്ടോബർ 30
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647
|ഒക്ടോബർ 29
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|ധനലക്ഷ്മി DL 75
|ഒക്ടോബർ 28
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-543
|ഒക്ടോബർ 27
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|ഭാഗ്യതാര BT-77
|ഒക്ടോബർ 26
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|കാരുണ്യ KR-773
|ഒക്ടോബർ 24
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|സുവർണ കേരളം SK-74
|ഒക്ടോബർ 23
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