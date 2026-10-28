LIVE: ഭാഗ്യം തെളിയാന് മണിക്കൂറുകള് മാത്രം; ധനലക്ഷ്മി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ഉടന്
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ധനലക്ഷ്മി DL 75ന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി...
Published : October 28, 2026 at 1:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ബുധനാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി DL 75ന്റെ ഫലം ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. കൂടാതെ 5000,2000,1000,200,100 രൂപയുടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും വിജയികള്ക്ക് ലഭിക്കും.
അടുത്തിടെ ഭാഗ്യം തൃശൂരില്
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറികളില് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലി തൃശൂരിലാണ്. ഇന്നലെ കൊല്ലത്തേക്ക് ഭാഗ്യമെത്തിയപ്പോള് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് ദിവസവും ഒന്നാം സമ്മാനം തൃശൂരിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്റെ നിരവധി പേരാണ് ഭാഗ്യരേഖ തെളിയാന് തൃശൂരിലെത്തി ടിക്കറ്റെടുത്തത്.
ധനലക്ഷ്മി DL-75 സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പില് അടുത്തിടെയുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്
സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സമ്മാനഘടനയിലും ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിലുമെല്ലാം ചെറിയ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് യഥാര്ഥത്തില് അക്കാര്യങ്ങള് ഇപ്പോഴും അറിയാത്തവരുമുണ്ട്. സ്ഥിരമായി ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നവര് പോലും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമായിരുന്നു ഏത് ടിക്കറ്റാണെങ്കിലും ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടിയാണെന്നുള്ളത്. 1967ല് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ലോട്ടറി പദ്ധതിയില് 2025 ഏപ്രിലിലാണ് ഇത്തരത്തില് ആദ്യമായി മാറ്റം വരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇക്കാലയളവിലാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കാനിരിക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി അടക്കം മൂന്ന് പുതിയ ലോട്ടറികളും കൂടി സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിച്ചത്. ധനലക്ഷ്മിക്ക് പുറമെ സുവര്ണ കേരളം, ഭാഗ്യതാര എന്നിവയാണ് മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം.
ഇതില് സുവര്ണ കേരളത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ചകളില് നറുക്കെടുത്തിരുന്ന നിര്മല് ലോട്ടറിക്ക് പകരമായാണ്. ഒന്നാം സമ്മാന തുക വര്ധിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിരക്കും വര്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഒരു ടിക്കറ്റ് 45 രൂപയായിരുന്നു. അത് അഞ്ച് രൂപ കൂടി വര്ധിപ്പിച്ച് 50 രൂപയാക്കി.
Also read: ഇന്നത്തെ കോടീശ്വരൻ കൊല്ലത്ത്, സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി അടിച്ചത് ഈ ടിക്കറ്റിന്