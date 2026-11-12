LIVE: ഇന്ന് ഭാഗ്യദേവത കടാക്ഷിക്കുമോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം കാത്ത് കേരളം
ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647ന്റെ ഫലം വിശദമായി...
Published : November 12, 2026 at 12:12 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന 'കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647' ഫലപ്രഖ്യാപനം വൈകിട്ട് മൂന്നിന്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PJ, PK, PL, PM എന്നിവയാണ് ലോട്ടറിയുടെ ലഭ്യമായ സീരിസുകള്.
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
നിര്ധനര്ക്കൊരു കൈതാങ്ങായ കാരുണ്യ പ്ലസ്
കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നിലവില് വന്നത് 2010 മാര്ച്ച് 20നാണ്. കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം വാര്ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കാരുണ്യപ്ലസ് ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചത്. ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കെഎം മാണിയാണ് കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ലോട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. KN എന്നതാണ് ലോട്ടറിയുടെ കോഡ്. ലോട്ടറിയില് നിന്നുള്ള ലാഭം മുഴുവന് നിര്ധനരുടെ ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേര്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.
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