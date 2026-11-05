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കാരുണ്യ പ്ലസ് നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത്; ഒരു കോടി 'PR 380169' എന്ന ടിക്കറ്റിന്

ഇന്ന് നറുക്കെടുത്ത കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647ന്‍റെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി.

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കാരുണ്യ പ്ലസ് ടിക്കറ്റ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 5, 2026 at 4:02 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വ്യാഴാഴ്‌ച തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന 'കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647' ​ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ്. ഒന്നാം സമ്മാനം PR 380169 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ്. PX 167687 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. PP 423804 ടിക്കറ്റിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം.

ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങളായി യഥാക്രമം 30 ലക്ഷം രൂപയും 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സമ്മാനത്തുക. PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PJ, PK, PL, PM എന്നിവയാണ് ലോട്ടറിയുടെ ലഭ്യമായ സീരിസുകള്‍.

കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന

ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ : PR 380169

രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ : PX 167687

മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ : PP 423804

നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0706, 1307, 1432, 2125, 2325, 3007, 3290, 3997, 4120, 4717, 5058, 5181, 5207, 5951, 6944, 7732, 7975, 9298, 9692

അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ : 2462, 3856, 6461, 7277, 7314, 9200

ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ : 0064, 0229, 1389, 1949, 2335, 2596, 3299, 3397, 3435, 3698, 3914, 4437, 5282, 5467, 6449, 6469, 6614, 6839, 6963, 8123, 8597, 8610, 9030, 9653, 9909

ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ : 0054, 0282, 0577, 0592, 0594, 0613, 0643, 0831, 0845, 0847, 0934, 1021, 1129, 1566, 1739, 1809, 2066, 2254, 2449, 2492, 2545, 2592, 2972, 3012, 3076, 3660, 3749, 3772, 3808, 3868, 3886, 4180, 4300, 4386, 4450, 4784, 4976, 5019, 5040, 5303, 5376, 5386, 5501, 5628, 5854, 6137, 6403, 6683, 6811, 6817, 7310, 7312, 7338, 7483, 7645, 7683, 7753, 7794, 8088, 8136, 8351, 8352, 8520, 8536, 8659, 8706, 8861, 9150, 9330, 9403, 9421, 9525, 9688, 9759, 9780, 9960

എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ : 0097, 0159, 0296, 0356, 0361, 0473, 0527, 0607, 0790, 0897, 1041, 1231, 1487, 1542, 1601, 1638, 1668, 1709, 1765, 1817, 2382, 2470, 2527, 2542, 2566, 2898, 2950, 3070, 3279, 3307, 3473, 3638, 3739, 3805, 4307, 4416, 4451, 4788, 4844, 5117, 5194, 5405, 5425, 5430, 5546, 5647, 5717, 6054, 6149, 6184, 6271, 6392, 6463, 6478, 6654, 6781, 7004, 7007, 7057, 7078, 7090, 7105, 7138, 7206, 7215, 7321, 7400, 7582, 7623, 7838, 8031, 8139, 8281, 8655, 8658, 8866, 9026, 9091, 9106, 9109, 9384, 9499, 9595, 9747

ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0158, 0160, 0172, 0250, 0313, 0362, 0436, 0610, 0882, 0898, 1135, 1165, 1213, 1392, 1563, 1617, 1792, 1832, 2120, 2612, 2634, 2641, 2738, 3200, 3228, 3494, 3608, 3649, 3755, 3780, 3811, 3979, 4039, 4188, 4221, 4533, 4594, 4705, 4943, 5041, 5183, 5299, 5346, 5502, 5518, 5557, 5571, 5767, 5864, 5873, 6098, 6131, 6196, 6229, 6362, 6406, 6902, 7020, 7260, 7352, 7393, 7511, 7515, 7642, 7676, 7897, 7952, 8091, 8163, 8290, 8340, 8364, 8560, 8599, 8723, 8773, 9157, 9161, 9217, 9300, 9304, 9317, 9605, 9685, 9801, 9940, 9982.

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കേരളത്തിലെ പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറികള്‍ (ETV Bharat)

നിര്‍ധനര്‍ക്കൊരു കൈതാങ്ങായ കാരുണ്യ പ്ലസ്

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നിലവില്‍ വന്നത് 2010 മാര്‍ച്ച് 20നാണ്. കാരുണ്യ ബനവലന്‍റ് ഫണ്ടിന്‍റെ രണ്ടാം വാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കാരുണ്യപ്ലസ് ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചത്. ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കെഎം മാണിയാണ് കാരുണ്യ ബനവലന്‍റ് ഫണ്ടിന്‍റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ലോട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. KN എന്നതാണ് ലോട്ടറിയുടെ കോഡ്. ലോട്ടറിയില്‍ നിന്നുള്ള ലാഭം മുഴുവന്‍ നിര്‍ധനരുടെ ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.

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ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് കാരുണ്യ പ്ലസ്

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