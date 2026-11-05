കാരുണ്യ പ്ലസ് നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത്; ഒരു കോടി 'PR 380169' എന്ന ടിക്കറ്റിന്
ഇന്ന് നറുക്കെടുത്ത കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647ന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി.
Published : November 5, 2026 at 4:02 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വ്യാഴാഴ്ച തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന 'കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ്. ഒന്നാം സമ്മാനം PR 380169 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ്. PX 167687 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. PP 423804 ടിക്കറ്റിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങളായി യഥാക്രമം 30 ലക്ഷം രൂപയും 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സമ്മാനത്തുക. PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PJ, PK, PL, PM എന്നിവയാണ് ലോട്ടറിയുടെ ലഭ്യമായ സീരിസുകള്.
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ : PR 380169
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ : PX 167687
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ : PP 423804
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0706, 1307, 1432, 2125, 2325, 3007, 3290, 3997, 4120, 4717, 5058, 5181, 5207, 5951, 6944, 7732, 7975, 9298, 9692
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ : 2462, 3856, 6461, 7277, 7314, 9200
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ : 0064, 0229, 1389, 1949, 2335, 2596, 3299, 3397, 3435, 3698, 3914, 4437, 5282, 5467, 6449, 6469, 6614, 6839, 6963, 8123, 8597, 8610, 9030, 9653, 9909
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ : 0054, 0282, 0577, 0592, 0594, 0613, 0643, 0831, 0845, 0847, 0934, 1021, 1129, 1566, 1739, 1809, 2066, 2254, 2449, 2492, 2545, 2592, 2972, 3012, 3076, 3660, 3749, 3772, 3808, 3868, 3886, 4180, 4300, 4386, 4450, 4784, 4976, 5019, 5040, 5303, 5376, 5386, 5501, 5628, 5854, 6137, 6403, 6683, 6811, 6817, 7310, 7312, 7338, 7483, 7645, 7683, 7753, 7794, 8088, 8136, 8351, 8352, 8520, 8536, 8659, 8706, 8861, 9150, 9330, 9403, 9421, 9525, 9688, 9759, 9780, 9960
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ : 0097, 0159, 0296, 0356, 0361, 0473, 0527, 0607, 0790, 0897, 1041, 1231, 1487, 1542, 1601, 1638, 1668, 1709, 1765, 1817, 2382, 2470, 2527, 2542, 2566, 2898, 2950, 3070, 3279, 3307, 3473, 3638, 3739, 3805, 4307, 4416, 4451, 4788, 4844, 5117, 5194, 5405, 5425, 5430, 5546, 5647, 5717, 6054, 6149, 6184, 6271, 6392, 6463, 6478, 6654, 6781, 7004, 7007, 7057, 7078, 7090, 7105, 7138, 7206, 7215, 7321, 7400, 7582, 7623, 7838, 8031, 8139, 8281, 8655, 8658, 8866, 9026, 9091, 9106, 9109, 9384, 9499, 9595, 9747
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0158, 0160, 0172, 0250, 0313, 0362, 0436, 0610, 0882, 0898, 1135, 1165, 1213, 1392, 1563, 1617, 1792, 1832, 2120, 2612, 2634, 2641, 2738, 3200, 3228, 3494, 3608, 3649, 3755, 3780, 3811, 3979, 4039, 4188, 4221, 4533, 4594, 4705, 4943, 5041, 5183, 5299, 5346, 5502, 5518, 5557, 5571, 5767, 5864, 5873, 6098, 6131, 6196, 6229, 6362, 6406, 6902, 7020, 7260, 7352, 7393, 7511, 7515, 7642, 7676, 7897, 7952, 8091, 8163, 8290, 8340, 8364, 8560, 8599, 8723, 8773, 9157, 9161, 9217, 9300, 9304, 9317, 9605, 9685, 9801, 9940, 9982.
നിര്ധനര്ക്കൊരു കൈതാങ്ങായ കാരുണ്യ പ്ലസ്
കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നിലവില് വന്നത് 2010 മാര്ച്ച് 20നാണ്. കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം വാര്ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കാരുണ്യപ്ലസ് ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചത്. ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കെഎം മാണിയാണ് കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ലോട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. KN എന്നതാണ് ലോട്ടറിയുടെ കോഡ്. ലോട്ടറിയില് നിന്നുള്ള ലാഭം മുഴുവന് നിര്ധനരുടെ ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേര്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.