ഇന്നത്തെ കോടീശ്വരൻ പാലക്കാട്, കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
ഇന്ന് നറുക്കെടുത്ത കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647ന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി. ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റ്
Published : October 29, 2026 at 3:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വ്യാഴാഴ്ച തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന 'കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ്. ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത് PA 402332 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ്. പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒരു കോടി ലഭിച്ചത്. PK 145530 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വിറ്റ ടിക്കറ്റാണിത്. ആലപ്പുഴയിൽ വിറ്റ PJ 785296 ടിക്കറ്റിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങളായി യഥാക്രമം 30 ലക്ഷം രൂപയും 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സമ്മാനത്തുക. സ്വതന്ത്ര വിധികർത്താക്കളുടെ ഒരു പാനലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിന്നു നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PJ, PK, PL, PM എന്നിവയാണ് ലോട്ടറിയുടെ ലഭ്യമായ സീരിസുകള്.
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കാരുണ്യ പ്ലസ് നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ: PA 402332
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ: PK 145530
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ: PJ 785296
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: 1543 2155 3990 4504 4546 4568 4591 4645 4965 4993 5333 5569 6072 6650 7002 7759 8033 9329 9628
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ: 1685 2138 3106 4362 7281 8446
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ:
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ:
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ:
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ:
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: PB 402332 PC 402332 PD 402332 PE 402332 PF 402332 PG 402332 PH 402332 PJ 402332 PK 402332 PL 402332 PM 402332
നിര്ധനര്ക്കൊരു കൈതാങ്ങായ കാരുണ്യ പ്ലസ്
കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നിലവില് വന്നത് 2010 മാര്ച്ച് 20നാണ്. കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം വാര്ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കാരുണ്യപ്ലസ് ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചത്. ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കെഎം മാണിയാണ് കാരുണ്യ ബനവലന്റ് ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ലോട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. KN എന്നതാണ് ലോട്ടറിയുടെ കോഡ്. ലോട്ടറിയില് നിന്നുള്ള ലാഭം മുഴുവന് നിര്ധനരുടെ ചികിത്സാ ധനസഹായ പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേര്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.
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