എഥനോൾ വിവാദം: കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികൾ
അനുവദനീയമായ 20 ശതമാനത്തിലും കൂടുതൽ എഥനോൾ പെട്രോളിൽ (Ethanol Blended Petrol) കലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും, ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത് 31.2 ശതമാനം വരെയാണെന്നും കർണാടക ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു
Published : November 7, 2026 at 10:47 AM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ചില പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ വിൽക്കുന്ന പെട്രോളിൽ 31 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാദം തള്ളി എണ്ണക്കമ്പനികൾ. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (ഐഒസിഎൽ), ഭാരത് പെട്രോളിയം (ബിപിസിഎൽ), ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം (എച്ച്പിസിഎൽ) എന്നീ കമ്പനികളാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിഷേധിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കർണാടക സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയത്. അനുവദനീയമായ 20 ശതമാനത്തിലും കൂടുതൽ എഥനോൾ പെട്രോളിൽ കലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും, ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത് 31.2 ശതമാനം വരെയാണെന്നും ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി റിസ്വാൻ അർഷാദ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബെംഗളൂരു, കോലാർ, ചിക്കബെല്ലാപ്പൂർ, ബെംഗളൂരു റൂറൽ, രാമനഗര, മംഗളൂരു, തുമകൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പെട്രോൾ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി കമ്പനികൾ രംഗത്തെത്തിയത്.
Recent claims of excessive ethanol blending at certain retail outlets in Karnataka are not supported by testing conducted through prescribed procedures. All 893 samples tested across 27 States and UTs, including 56 from Karnataka, were found to be within the prescribed 19–21% ethanol range. IndianOil, along with BPCL and HPCL, has sought joint, transparent testing with the State Government to establish the facts. IndianOil remains steadfast in its commitment to fuel quality, transparency and customer trust. We urge customers to rely on verified information from official sources. #IndianOil #E20 @HardeepSPuri @PetroleumMin @Secretary_MoPNG @neerajmittalias @ChairmanIOCL @sahneyas— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) November 6, 2026
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ള പരിശോധനയല്ല
സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അംഗീകൃത സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ള പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കി. കർണാടക ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇ20 (E20) പെട്രോൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ (ബിഐഎസ്) ഐഎസ് 17021 മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിക്കുന്നതാണെന്ന് കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു. 2026 ഒക്ടോബറിൽ സർക്കാർ നടത്തിയ സാമ്പിൾ ശേഖരണ രീതിയിലും പരിശോധനാ മാനദണ്ഡങ്ങളിലും കമ്പനികൾ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള 56 സാമ്പിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ 27 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 893 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഐഒസിഎൽ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഇവയെല്ലാം അനുവദനീയമായ 19 മുതൽ 21 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ പരിധിയിലുള്ളവയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വസ്തുതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് സുതാര്യമായ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്നും കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കി.
പരിശോധനയ്ക്ക് കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങളുണ്ട്
1955ലെ അവശ്യസാധന നിയമപ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച 2005ലെ കൺട്രോൾ ഓർഡർ, 2024ലെ മാർക്കറ്റിങ് ഡിസിപ്ലിൻ ഗൈഡ്ലൈൻസ് (എംഡിജി) എന്നിവ പ്രകാരം സാമ്പിൾ ശേഖരണത്തിനും പരിശോധനയ്ക്കും കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ഒരു ലിറ്റർ വീതമുള്ള ആറ് സാമ്പിളുകളാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ ഡീലർക്കും, രണ്ടെണ്ണം എണ്ണക്കമ്പനിക്കോ വകുപ്പിനോ നൽകണം. ബാക്കി രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ കൺട്രോൾ ഓർഡറിലെ ഷെഡ്യൂൾ മൂന്ന് പ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയക്കണം. സാമ്പിൾ ലേബലുകളിൽ സംയുക്തമായി ഒപ്പുവയ്ക്കണമെന്നും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫലം ഡീലറെയും എണ്ണക്കമ്പനിയെയും അറിയിക്കണമെന്നും ചട്ടമുണ്ട്.
2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോർഡിനേറ്റർ മുഖേന എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് അയക്കുകയും എംഡിജി 2024 പ്രകാരമുള്ള ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഒക്ടോബറിലെ പരിശോധനയിൽ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോർഡിനേറ്റർ മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സാമ്പിളുകളോ ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ടുകളോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങളോ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൺട്രോൾ ഓർഡർ പ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ലബോറട്ടറിക്ക് പകരം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ലബോറട്ടറി നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ. എഥനോൾ അളവ് സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഇല്ലെന്നും കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവം മൂലം ഡീലർമാർക്കും എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കും പുനഃപരിശോധനയ്ക്കുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
Also Read:- ഡോക്ടര്മാരായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? മാതാപിതാക്കളുടെ ഈഗോ പോരിൽ തകരുന്നത് കുട്ടിയുടെ ജീവിതം; രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി ഹൈക്കോടതി