ഇരട്ടിയിലധികം തുക ഈടാക്കി; വിജയ് മല്യയുടെ ഓഹരികളില് എസ്ബിഐക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസിന് നൽകിയ യഥാർഥ വായ്പയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം മൂല്യമുള്ള ആസ്തികൾ ബാങ്കുകൾ ഇതിനകം തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
Published : October 15, 2026 at 10:47 AM IST
ബെംഗളൂരു: വ്യവസായി വിജയ് മല്യ പണയം വച്ച യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ (യുബിഎൽ) ഓഹരികൾ സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ)യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെ അവകാശ വാദം തള്ളി കർണാടക ഹൈക്കോടതി. ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം നിലച്ച വിജയ് മല്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസിന് നൽകിയ യഥാർഥ വായ്പയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം മൂല്യമുള്ള ആസ്തികൾ ബാങ്കുകൾ ഇതിനകം തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
വിജയ് മല്യയിൽ നിന്ന് 14,131.6 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചതായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ കോടതി പരാമർശിച്ചു. അതേസമയം, കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസിന് ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം ആദ്യം വായ്പയായി നൽകിയിരുന്നത് 6,203 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
നെതർലൻഡ്സ് ആസ്ഥാനമായ ഡിയാജിയോ ഹോൾഡിങ്സ് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.കെ. സിങ്, ജസ്റ്റിസ് ടി.എം. നദാഫ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെയും (DRT) ഡെറ്റ് റിക്കവറി അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെയും (DRAT) നേരത്തെയുള്ള ഉത്തരവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഹർജികൾ.
വായ്പയായി നൽകിയ തുകയേക്കാൾ അധികം മൂല്യമുള്ള ആസ്തികൾ ബാങ്കുകൾ ഇതിനകം തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഓഹരികളിന്മേൽ കൂടുതൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന് ന്യായമായ കാരണമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
6,203 കോടി രൂപയുടെ യഥാർഥ വായ്പയ്ക്ക് പകരമായി 14,131.6 കോടി രൂപയിലധികം തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ബാങ്കുകളുടെ അവകാശവാദം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരിച്ചുപിടിച്ച തുക യഥാർഥ വായ്പയുടെ ഇരട്ടിയിലധികമായതിനാൽ ഓഹരികളിന്മേൽ അധിക അവകാശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി.
“എൻ്റെ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ രാജകീയമായി ജീവിച്ചത്. അതായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം. അതിനാണ് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുകളിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഒരുനാൾ നീതി വിജയിക്കും.” കോടതി ഉത്തരവിനോട് പ്രതികരിച്ച വിജയ് മല്യ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Order passed by a Division Bench of the Hon’ble Karnataka High Court. I sincerely request you to read carefully. Am I still a Chor or Cheat ? I lived life Kingsize with my own money and that was my biggest crime for which I am being punished . There is a God above for all of us. Someday Justice will prevail.— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) October 14, 2026
ഡിയാജിയോയുടെ മുൻഗണനാ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു
വിജയ് മല്യയുമായി ബന്ധമുള്ള വാട്സൺ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി എടുത്ത വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്കിൽ (SCB) പണയപ്പെടുത്തിയ ഓഹരികളും ഈ തർക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. വാട്സഷ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വായ്പയ്ക്ക് ഡിയാജിയോ ഹോൾഡിങ്സ് ജാമ്യം നിന്നിരുന്നു. വാട്സൺ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഡിയാജിയോ 140.97 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്കിന് നൽകി. ഇതോടെ പണയപ്പെടുത്തിയ ഓഹരികളിന്മേൽ നിയമപരമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആദ്യ മുൻഗണനാ അവകാശം ഡിയാജിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
ചില ഭൂമിയോ ആസ്തികളോ കൈമാറില്ലെന്ന് ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രൈബ്യൂണലിന് മുന്നിൽ മല്യയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാക്കാൽ ഉറപ്പുനൽകിയെന്ന ആരോപണവും കോടതി പരിഗണിച്ചു. എന്നാൽ, അത്തരം ഉറപ്പ് രേഖാമൂലമുള്ള കോടതി ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിയമപരമായി ഓഹരി പണയത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളെ മറികടക്കാൻ അതിന് കഴിയില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
വിജയ് മല്യയും മകൻ സിദ്ധാർഥ് മല്യയും സംയുക്തമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന 1,04,64,288 UBL ഓഹരികളിന്മേൽ വിജയ് മല്യയുടെ വ്യക്തിഗത ജാമ്യത്തിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി വിധിച്ചു. ബാങ്കുകളുമായി ഒപ്പുവച്ച മാസ്റ്റർ ഡെബ്റ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് കരാറിൽ (Master Debt Restructuring Agreement) സിദ്ധാർഥ് മല്യ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലെന്ന കാര്യവും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രൈബ്യൂണലും ഡെറ്റ് റിക്കവറി അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലും പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
2013-ൽ വാട്സൺ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 135 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ വായ്പയെടുത്തു. ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നേരത്തേ എടുത്ത വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഈ തുക ഉപയോഗിച്ചത്.
വായ്പയ്ക്കുള്ള ഈടായി, വിജയ് മല്യയും മകൻ സിദ്ധാർഥ് മല്യയും സംയുക്തമായി കൈവശം വച്ചിരുന്ന യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ 2.15 കോടിയിലധികം ഓഹരികൾ മല്യ പണയപ്പെടുത്തി. കമ്പനിയിലെ 7.92 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസ് ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി. തുടർന്ന് എസ്ബിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുകയും UBL ഓഹരികൾ ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് നേടുകയും ചെയ്തു.
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പണയപ്പെടുത്തിയ ഓഹരികളിന്മേലുള്ള തങ്ങളുടെ മുൻഗണനാ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിയാജിയോ ഹോൾഡിങ്സ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ, നേരത്തെയുള്ള ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ തർക്കത്തിലുള്ള ഓഹരികളിന്മേൽ ബാങ്കുകൾ ഉന്നയിച്ച അവകാശവാദം കോടതി തള്ളി.
കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസിന് നൽകിയ 6,203 കോടി രൂപയുടെ വായ്പക്ക് പകരമായി 14,131.6 കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള ആസ്തികൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് UBL ഓഹരികളിന്മേൽ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം ഉന്നയിച്ച അവകാശവാദം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. പണയപ്പെടുത്തിയ ഓഹരികളിന്മേൽ ഡിയാജിയോയ്ക്കുള്ള മുൻഗണനാ അവകാശങ്ങളും കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
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