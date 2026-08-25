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വിഷക്കായ വില്‍പന നടത്തി; ആമസോണിനും സ്വിഗ്ഗിക്കും പണികിട്ടി, ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍

കർണാടക ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്മീഷണറാണ് ഈ നിർണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ ലൈസൻസുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത്, മനുഷ്യർക്ക് കഴിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത ഉമ്മത്തിൻ കായകൾ വില്‍പന നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

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Datura (Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2026 at 1:53 PM IST

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ബെംഗളൂരു: ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ മാരക വിഷാംശമുള്ള ഉമ്മത്തിൻ കായയും വിത്തുകളും ഭക്ഷണസാധനമെന്ന വ്യാജേന വില്‍പന നടത്തിയ ഇ-കോമേഴ്‌സ് ഭീമന്മാർക്കെതിരെ കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ കടുത്ത നടപടി. പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ ആമസോൺ, ബിഗ്ബാസ്കറ്റ്, സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ട് എന്നിവയുടെയും ഇവയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിൽപനക്കാരുടെയും ഫുഡ് ലൈസൻസുകളും രജിസ്ട്രേഷനുകളും അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു.

കർണാടക ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്മീഷണറാണ് ഈ നിർണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ ലൈസൻസുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത്, മനുഷ്യർക്ക് കഴിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത ഉമ്മത്തിൻ കായകൾ ഓൺലൈൻ വഴി വിപണനം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

ആരോഗ്യത്തിന് കടുത്ത ഭീഷണി

"ഉമ്മം മാരകമായ വിഷസസ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ കായകളും വിത്തുകളും മനുഷ്യൻ ആഹാരമാക്കിയാൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ മരണമോ വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം," എന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇംഗ്ലീഷിൽ 'തോൺ ആപ്പിൾ' എന്നും തമിഴിൽ 'ഉമത്തൈ' എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യം ഭക്ഷണമായി വിൽക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പൂർണമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഓൺലൈൻ കമ്പനികൾക്കെതിരെ സർക്കാർ കർശന നടപടിയെടുത്തത്.

പൊതുജനാരോഗ്യ, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെയും അവയുടെ വിൽപ്പനക്കാരുടെയും ലൈസൻസുകൾ/രജിസ്ട്രേഷനുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ എഫ്എസ്‌ഡിഎ വകുപ്പ് കേന്ദ്ര ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റിയെയും സംസ്ഥാന ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റിയെയും നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

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"2006 ലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും അതിന് കീഴിലുള്ള നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ച്, ആമസോൺ, സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്‌റ്റാമാർട്ട്, ബിഗ്ബാസ്‌ക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് നൽകിയ ഭക്ഷ്യ ലൈസൻസുകൾ ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പ്രസ്‌തുത അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്," ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.

ഭക്ഷണമായി ഉമ്മത്തിൻ കായയുടെയും വിത്തുകളുടെയും വിൽപ്പന, വിതരണം, വിപണനം എന്നിവ ഉടനടി നിർത്താനും, ഭക്ഷണമായോ മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിനായോ വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യങ്ങൾ, പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഭക്ഷണമായോ മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിനായോ വിൽക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വകുപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

"മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെയോ വിൽപ്പനക്കാരുടെയോ ലൈസൻസുകൾ/രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ഉടനടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റികളോടും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്," പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് എത്രയും വേഗം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതി ലഭിച്ചതിനുശേഷം സസ്പെൻഷൻ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

E COMMERCE PLATFORMS FOOD LICENCES
KARNATAKA DHATURA ECOMMERCE
AMAZON BIGBASKET
SWIGGY INSTAMART
SALE OF POISONOUS DATURA

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